Глава 'Венецианки' раскритиковал планы ВРУ по судебной реформе в Украине

В Венецианской комиссии с критикой высказались о подготовленных Верховной Радой Украины изменениях в закон "О судоустройстве и статусе судей". По мнению специалистов, те, в случае принятия, убьют судебную реформу в нашей стране.

Об этом во время выступления на конференции "Демократия в действии" в Киеве заявил глава "Венецианки" Джанни Букиккио, передает "Европейская правда". По его словам, украинское государство должно как можно быстрее перезапустить органы судейского самоуправления, при этом не полагаясь на старые, "которые себя скомпрометировали".

"Пересоздание Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) – срочное задание. Мы поддерживаем предложение создать смешанный национально-международный орган – конкурсную комиссию для отбора новых членов ВККС. Метод создания этой конкурсной комиссии должен быть близок к модели, которая доказала успех при создании Высшего антикоррупционного суда" – отметил он.

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Однако подчеркнул, что ВККС не должна быть связана с Высшим советом правосудия (ВРП), пока последний не будет реформирован и не пройдет отбор.

"К сожалению, закон 3711-д в том виде, что одобренный ко второму чтению (речь идет о редакции, принятой комитетом, пока законопроект еще не выносился на голосование. – Ред.), не соответствует рекомендациям Венецианской комиссии, мы его не поддерживаем", – подчеркнул президент Венецианской комиссии.

Создание нового ВСП по прозрачной процедуре, которая отсеет нечестных судей, Букиккио назвал критически важным. Он добавил, что состав Высшего совета правосудия должен быть пересмотрен до того, как ему доверят назначение ВККС.

"Это обязательное условие, иначе судебная реформа будет обречена", – подытожил Букиккио.

Отметим: накануне президент Владимир Зеленский на встрече с главой Венецианской комиссии обсудил ситуацию вокруг Конституционного суда Украины и судебную реформу. Гарант проинформировал Букиккио о последних законодательных шагах, направленных на обеспечение верховенства права в Украине, в частности с реформированием органов судебной власти, конституционного судопроизводства и преодолением коррупции.

"Президент отметил помощь Венецианской комиссии во время кризиса вокруг КСУ и рассказал об усилиях, направленных на проведение прозрачных и открытых конкурсов на занятие должностей в КСУ и в органах судейского управления – с привлечением международных экспертов", – отчитались в пресс-службе Зеленского.

Известно, что еще в марте представители посольства США, а также Европейского Союза призвали Верховную Раду Украины усовершенствовать законопроект №3711-д о восстановлении Высшей квалификационной комиссии судей, разработанный группой нардепов от "Слуги народа".

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