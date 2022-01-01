В США потребовали донести до Кремля масштаб санкций в случае вторжения в Украину

24 бывших чиновника в сфере национальной безопасности и эксперта США по РФ призвали американские власти обнародовать план мер, подготовленный на случай нового акта агрессии против Украины.

Соответствующе заявление подписали несколько экс-чиновников администраций президентов Барака Обамы, Джорджа Буша и Билла Клинтона, сообщает Associated Press.

В частности, в числе подписантов документа – бывшие американские послы в Украине Стивен Пайфер и Джон Хербст, в РФ – Майкл Макфол, Александр Вершбоу, а также экс-посол в Польше Дэниел Фрид. Последний был главным советником по Восточной Европе Обамы, Буша и Клинтона.

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В заявлении они призывают власти США в сотрудничестве с союзниками по НАТО и с Украиной "немедленно сделать шаги", чтобы воздействовать на расчеты Москвы, перед тем как она "сделает выбор в пользу дальнейшей военной эскалации".

Бывшие чиновники подчеркнули, что план таких санкций необходимо сообщить РФ сейчас, чтобы Москва получила "четкое представление о масштабах экономического удара", который ей грозит.

Как сообщал OBOZREVATEL, по итогам телефонных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным президент США Джо Байден сообщил, что Путину "дали понять", что он не может "двигаться на Украину". Он предупредил, что в случае новой военной агрессии США ответят санкциями и усилят присутствие в Европе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров пригрозил США и НАТО "устранением угроз", если предложения Кремля по гарантиям безопасности не будут приняты. Как известно, 17 декабря РФ передала США проекты соглашений, в которых требует не принимать в НАТО страны бывшего СССР, в том числе Украину.

Предыдущие переговоры лидеров США и России прошли 7 декабря. Тогда Владимир Путин потребовал "гарантий безопасности".