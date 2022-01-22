Посольство США хочет вывезти семьи сотрудников из Украины: когда может начаться эвакуация

Посольство США в Киеве хочет вывезти из Украины второстепенных сотрудников и членов их семей на фоне угрозы вторжения России. Дипведомство запросило соответствующее разрешение у Государственного департамента.

Об этом пишет CNN, ссылаясь на многочисленные источники. В Госдепе США ответили, что сейчас "им нечего объявить", однако добавили, что проводят тщательное планирование "на случай непредвиденных обстоятельств в случае ухудшения ситуации с безопасностью".

В самом же посольстве от комментариев по этому вопросу отказались.

Вместе с тем, источник СМИ, близкий к украинскому правительству, рассказал, что эвакуацию семей дипломатов, вероятно, могут начать уже на следующей неделе. США якобы уже уведомили об этом украинскую сторону.

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По словам этого источника, президент Украины Владимир Зеленский обсуждал данную тему с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Сообщается, что украинский лидер назвал этот возможный шаг со стороны Штатов "чрезмерной реакцией" на сложившуюся ситуацию.

Ранее в США рекомендовали своим гражданам отказаться от посещения Украины и следить за информацией о планах России насчет масштабных военных действий против нашей страны.

"Если будет принято решение изменить нашу позицию в отношении американских дипломатов и их семей, граждане США не должны ожидать, что будет организована эвакуация, спонсируемая правительством США. В настоящее время доступны коммерческие рейсы для отъезда", – сказал представитель Госдепа.

Напомним, что в Госдепе США заявили об угрозе нападения России на Украину с территории Беларуси. О такой возможности может свидетельствовать передвижение российских войск в сторону страны-союзника. Вместе с тем, постпред США в ООС не исключила, что Штаты могут принять военное участие в российско-украинском конфликте в случае вторжения РФ в нашу страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ писали, что членам семей дипломатов США в Украине прикажут вернуться домой, а второстепенные сотрудники смогут уехать добровольно. Сообщалось, что объявление о таких шагах может быть сделано в течение нескольких дней.