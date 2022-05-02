В США назвали визит Байдена в Украину 'вопросом времени'

Визит президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена в Украину является лишь вопросом времени. Вероятно, он уже находится на рассмотрении.

Об этом заявил глава комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке Адам Шифф. В комментарии CNN он подробно рассказал о примерно трехчасовой беседе членов делегации Конгресса 1 мая в Киеве с украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Думаю, что визит президента Байдена находится на рассмотрении, но вопрос только в том, как скоро это станет возможным", – пояснил американский политик.

По его словам, делегация во главе со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси не обсуждала эту тему во время телефонного разговора с Байденом в воскресенье. Ведь встреча с Зеленским была сосредоточена на том, каковы приоритеты Украины для дальнейшей помощи, особенно в связи с тем, что украинские Силы обороны вступают в новую фазу войны против агрессора РФ, с более концентрированными боевыми действиями в восточной части страны.

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Шифф отметил, что впоследствии члены делегации по телефону передали президенту информацию и дали рекомендации.

Отдельно глава комитета Палаты представителей Конгресса США по разведке прокомментировал мнение украинского лидера о сумме в $33 миллиарда, которую Байден запросил на помощь Украине в своем дополнительном обращении к Конгрессу.

"Это его работа – говорить, что ничего недостаточно. И, вы знаете, мы это понимаем, уважаем это. Тем не менее, думаю, он очень благодарен за то, что мы делаем", – сказал Шифф.

Он добавил, что с Зеленским американские делегаты хотели обсудить, что именно "в рамках этой действительно огромной суммы" является приоритетом с точки зрения того, какое оружие еще нужно.

"Мы подробно обсудили следующую фазу войны. Она переходит от фазы, когда украинцы устраивали засады на российские танки – это были ближние бои – к боевым действиям на расстоянии с использованием дальнобойной артиллерии. И это меняет характер того, что нужно Украине для самозащиты", – выразил убеждение Шифф.

Также подчеркнул, что в ходе встречи обсуждались множество вопросов, в том числе обеспечение того, чтобы ВСУ быстро получили необходимое им военное снаряжение. Делегаты говорили о гуманитарном кризисе, беженцах, военных преступлениях и т. д.

"Как представитель разведки, я хотел убедиться, что он получает необходимую информацию. Мы хотели передать Зеленскому на встрече послание поддержки. Потому что, если России может сойти с рук эта неприкрытая агрессия, это вторжение к ее соседям, это заставляет нас думать, что она не остановятся на Украине", – подытожил Адам Шифф.

Напомним: на встрече с Нэнси Пелоси в Киеве президент Владимир Зеленский заявил, что визит американской делегации является мощным сигналом поддержки США Украины в борьбе с агрессией РФ. Он поблагодарил за военную и другую помощь стране, в частности, решение о ленд-лизе.

Как сообщал OBOZREVATEL, когда весь мир обсуждал вероятность полномасштабного вторжения РФ в Украину в начале февраля, в Белом доме заявляли, что официальный визит Байдена в Киев не планируется. В то же время подчеркивали, что администрация президента США находится в "постоянном контакте" с украинскими властями.