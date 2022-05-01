Зеленский встретился со спикером Конгресса США Нэнси Пелоси и поблагодарил за мощную поддержку. Видео

В воскресенье, 1 мая, в Киев с рабочим визитом приехала спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Американский чиновник встретилось с президентом Владимиром Зеленским.

Украинский лидер поблагодарил Штаты за помощь в защите нашего государства и наградил Пелоси орденом княгини Ольги. Об этом информирует пресс-служба Офиса президента (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Глава государства назвал визит Пелоси в столицу воюющего государства мощным сигналом поддержки США Украины в борьбе с агрессией РФ.

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"Я благодарен вам за этот сигнал мощной поддержки со стороны США, народа, Конгресса – двухпалатной и двухпартийной поддержки. Этот сигнал высоко ценю я как президент, наша команда и украинский народ. Это свидетельствует о том, что США сегодня являются лидером мощной поддержки Украины вj времена войны против Российской Федерации", – сказал Зеленский.

Он выразил благодарность Штатам и лично Нэнси Пелоси за усилия по защите суверенитета и территориальной целостности украинского государства. Также за недавние мощные шаги по оборонной и финансовой поддержке для Украины, и решение по ленд-лизу.

Зеленский отметил важность обращения президента США Джо Байдена в Конгресс о предоставлении Украине финансовой помощи в размере $33 млрд.

Со своей стороны спикер Палаты представителей передала украинскому лидеру поздравления от Конгресса и народа США. Пелоси отметила, что сегодня Украина героически борется за свободу, и США готовы помогать стране, пока эта борьба не завершится. По ее словам, Украина является границей свободы.

За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенного, независимого и демократического Украины Зеленский наградил Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги.

Напомним, что 21 апреля Нэнси Пелоси встречалась в Вашингтоне с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем. Тогда обсуждались возможности предоставления украинскому государству дополнительной военной и финансовой помощи от США, а также санкции против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 апреля Киев посетил генсек ООН Антониу Гуттереш. На встрече с президентом Зеленским он отметил, что Организация Объединенных Наций продолжит работу по оказанию гуманитарной помощи государству и эвакуации граждан из зон боевых действий.