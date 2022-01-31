В ЕС готовят новые санкции против РФ и ищут новых поставщиков газа, – Боррель

Если в Кремле будет решено остановить или сократить поставки газа в Европейский союз, то ЕС будет сотрудничать в этом вопросе с другими странами. Речь идет об Азербайджане, Катаре и США.

Кроме того, в ЕС готовят пакет санкций против Российской Федерации в случае ее военной агрессии против Украины. Об этом в своем блоге в воскресенье, 30 января, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что в Евросоюзе готовы к ситуации, когда дипломатический путь разрешения конфликта потерпит неудачу, однако призвал Москву снизить напряженность.

"Мы предпочитаем дипломатию и готовы двигаться вперед, если Россия снизит эскалацию своей агрессии в отношении Украины и подойдет к дискуссиям о безопасности в Европе на сбалансированной и взаимной основе", – написал политик.

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Высокоэффективные меры, которые готовят в ЕС на случай полномасштабного вторжения российской армии в Украину, нанесут ущерб экономике страны и ее финансовой системе, подчеркнул Боррель.

"Рассматриваем меры экспортного контроля, которые бы имели более долгосрочный эффект и отказывали России в продуктах, необходимых ей для реализации ее стратегических амбиций", – отметил Боррель.

"Как я сказал во время моего визита в Украину в начале января, Европейский Союз не откажется от своей поддержки суверенитету Украины, ее территориальной целостности и ее права на самоопределение. Украина – наш партнер и сосед: ее безопасность – это наша безопасность", – добавил он.

При этом Боррель подчеркнул, что Евросоюз тесно сотрудничает с США и координирует свои действия. По его словам, структуры делают все возможное, чтобы дипломатия сработала. Он также подверг критике решение Кремля запретить въезд неустановленному числу представителей государств-членов ЕС.

"Это решение лишено какого-либо правового обоснования и прозрачности и вызовет ответную реакцию. Тем самым Россия продолжает подогревать атмосферу напряженности в Европе, вместо содействия деэскалации", – добавил европейский политик.

Ранее Боррель сообщал о завершении большого числа подготовительной разработки санкций в случае нападения России на Украину. Ответ ЕС будет быстрым и решительным. По его словам, европейские министры договорились продолжать дипломатические усилия, чтобы в этой ситуации убедить РФ выбрать путь диалога. Несмотря на то, что в целом кремлевская риторика "не внушает особой уверенности".

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз готов ввести "невиданные ранее" экономические санкции, если Россия нападет на Украину. Как заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод, нет сомнений, что союз будет реагировать в случае эскалации конфликта.