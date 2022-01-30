США могут ввести санкции против РФ до возможного вторжения в Украину: оснований достаточно

Некоторые американские санкции могут быть введены против России до ее возможного полномасштабного вторжения на территорию украинского государства. Переговоры между демократами и республиканцами относительно соответствующего законопроекта находятся на стадии завершения.

Об этом в воскресенье, 20 января, сказал демократ Роберт Менендес, глава Комитета сената по международным отношениям, передает CNN. Он отметил, что в случае эскалации Кремль ждут сокрушительные последствия, которые в конечном итоге, по его словам, разрушат экономику страны.

Ранее сообщалось, что речь идет о санкциях против крупнейших российских банков и российского суверенного долга. Кроме того, в санкционный список может попасть и президент России Владимир Путин.

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"Некоторые санкции будут введены заранее – за то, что Россия уже сделала", – сказал Менендес. Он добавил, что речь идет про кибератаки на Украину, операции под ложным флагом, попытки подорвать украинское правительство внутри страны.

Его коллега-республиканец, сенатор Джим Риш добавил, что основным камнем преткновения в переговорах о пакете экономических санкций остается газопровод "Северный поток – 2".

"Для того, чтобы мы пришли к соглашению по этому поводу, немцы должны дать сигнал, что они приостанавливают сертификацию", – отметил Риш.

Ранее глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Гоманн сказал, что решение о сертификации оператора российского газопровода "Северный поток-2", вероятнее всего, не будет принято в первой половине 2022 года. Компания не предоставила для этого все необходимые документы.

Напомним: Комитет Сената США по международным делам обнародовал проект закона о санкциях против властей России в случае вторжения ее войск в Украину. Они могут затронуть Путина и его близкое окружение – это грозит тем, что весь мир узнает об их тайных активах. Документ подготовили сенаторы-демократы во главе с главой Комитета Бобом Менендесом.

Он заявил, что наказания, изложенные в его законопроекте, абсолютно ясно дают понять, что американский Сенат "не будет бездействовать, когда Кремль угрожает повторным вторжением в Украину".

Сенатор Джим Риш представил закон, который немедленно увеличит военную поддержку Украины и наложит санкции на газопровод "Северный поток – 2", который украинцы рассматривают как реальную угрозу безопасности.

По информации американского издания Axios, законопроект от Демократической партии даст Байдену право решать, когда вводить санкции, на что у него уже есть полномочия, а республиканский документ заставит президента США действовать уже сейчас.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский сказал сенаторам США, что введение ограничений после нападения РФ будет бессмысленным. При этом администрация Джо Байдена и ее европейские союзники предупредили, что в случае широкомасштабного вторжения России, это будет иметь серьезные последствия.