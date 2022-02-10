В 'Слуге народа' ждут, что Трухин сам сложит мандат и поступит 'по совести': заявление

В партии "Слуга народа" ждут, что нардеп Александр Трухин сам сложит мандат после обнародования видео с места ДТП с его участием. Законодательных оснований для его лишения нет.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявила глава политсилы Елена Шуляк. По ее мнению, данная ситуация затрагивает вопрос "императивного мандата" и насчет него нужно начать дискуссию.

"Если нет законодательных основания забирать у него мандат, то как можно нарушать закон? Остается он депутатом или нет, будет зависеть от того, насколько он считает, что его поведение было недостойным", – сказала Шуляк.

Видео дня

По ее мнению, сейчас как раз время поднять вопрос об "императивном мандате". В частности, глава партии считает необходимым внести соответствующий законопроект.

Отметим, что такой вид мандата предусматривает возможность досрочного отзыва, если депутат не оправдал доверие избирателей.

Напомним, что Трухин ранее говорил, что готов сложить мандат, если того "потребует ситуация и команда".

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