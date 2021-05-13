В 'Слуге народа' рассказали, как готовилось подозрение Медведчуку и что будет дальше

Правоохранительные органы много месяцев готовили подозрения в государственной измене народным депутатам от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку. И в этом деле есть "обоснованные доказательства".

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский в эфире телеканала "Украина 24". Он также озвучил прогноз по расследованию.

"К подозрениям господам Медведчуку и Козаку готовились достаточно долго. По моей информации, речь шла как минимум о годе или полугодии тех неотложных следственных действий, которые проводили органы СБУ и сотрудники Офиса генпрокурора", – отметил "слуга".

По его словам, под этими подозрениями есть достаточно обоснованные доказательства, которые украинцы смогут увидеть, когда по делу будет публичный суд. В частности, пояснил Монастырский, орган досудебного расследования, то есть Служба безопасности Украины, должна выдвинуть обвинительный акт, а затем будет передача дела и рассмотрение в суде.

"Как быстро это будет происходить, зависит от ситуации в конкретном суде, куда дело попадет. Но можно говорить точно, что правоохранительные органы отработали положительно. Эти обвинения лягут в основу обвинительного акта", – добавил нардеп.

Отметим: 12 мая Медведчук прибыл в Офис генерального прокурора для дачи показаний по делу о государственной измене. Он заявил, что готов к аресту. В ОГП нардеп получил экземпляр подозрения и выразил убежден, что документ ему вручили с нарушением законной процедуры. По его словам, высокопоставленные должностные лица якобы уже несколько месяцев предлагают ему покинуть Украину, однако "делать это он не собирается".

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