Медведчук: мне предлагали покинуть Украину, но никто этого не дождется
Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, заявил, что высокопоставленные должностные лица уже несколько месяцев предлагают ему покинуть Украину. Однако, как утверждает политик, делать это он не собирается.
Дело против него нардеп от ОПЗЖ прокомментировал в среду, 12 мая, после посещения Офиса генпрокурора. Там он ознакомился с подозрением, передает "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"На протяжении последних нескольких месяцев мне предлагают даже высокие должностные лица, передают о том, что лучше всего, наверное, мне надо покинуть [страну], где-то отдохнуть или посетить. Я ответил им и отвечаю вам: никто этого не дождется", – сказал Медведчук.
Он добавил, что будет "бороться за справедливость" и с "незаконными обвинениями".
Детали расследования сообщил адвокат народного избранника Богдан Коваль. Он отметил, что его подзащитному предъявили подозрения по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение обычаев войны). Юрист уверяет, что законная процедура якобы была нарушена.
Он также сказал, что с материалами дела сторона защиты пока не ознакомилась полностью. "Для этого нам нужно время", – заявил юрист.
Сам Медведчук прокомментировал это так: "У вас могут быть разные вопросы по поводу тех обвинений, которые изложены в подозрении, но уже адвокат сказал – есть пять томов, и эти пять томов мы будем изучать и будем дальше делать соответствующие выводы".
Видео с комментарием адвоката и самого Медведчука (источник – Олег Богачук):
Как ранее писал OBOZREVATEL:
11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.
Также 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.
Стало известно, что подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).
Кроме того, Служба безопасности Украины опубликовала разговор Медведчука с высокопоставленным чиновником российского правительства о переоформлении предприятия для захвата оккупантами собственности в Крыму.
Того дня народный депутат заявил, что он находится на территории Украины и собирается "участвовать в законных следственных действиях".
12 мая он побывал в Офисе генпрокурора и получил подозрение в государственной измене. Медведчук утверждает, что документ вручили якобы с нарушением законной процедуры.