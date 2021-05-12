Медведчук: мне предлагали покинуть Украину, но никто этого не дождется

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, заявил, что высокопоставленные должностные лица уже несколько месяцев предлагают ему покинуть Украину. Однако, как утверждает политик, делать это он не собирается.

Дело против него нардеп от ОПЗЖ прокомментировал в среду, 12 мая, после посещения Офиса генпрокурора. Там он ознакомился с подозрением, передает "Цензор.НЕТ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На протяжении последних нескольких месяцев мне предлагают даже высокие должностные лица, передают о том, что лучше всего, наверное, мне надо покинуть [страну], где-то отдохнуть или посетить. Я ответил им и отвечаю вам: никто этого не дождется", – сказал Медведчук.

Он добавил, что будет "бороться за справедливость" и с "незаконными обвинениями".

Детали расследования сообщил адвокат народного избранника Богдан Коваль. Он отметил, что его подзащитному предъявили подозрения по ст. 111 (государственная измена) и ст. 438 (нарушение обычаев войны). Юрист уверяет, что законная процедура якобы была нарушена.

Он также сказал, что с материалами дела сторона защиты пока не ознакомилась полностью. "Для этого нам нужно время", – заявил юрист.

Сам Медведчук прокомментировал это так: "У вас могут быть разные вопросы по поводу тех обвинений, которые изложены в подозрении, но уже адвокат сказал – есть пять томов, и эти пять томов мы будем изучать и будем дальше делать соответствующие выводы".

Видео с комментарием адвоката и самого Медведчука (источник – Олег Богачук):

Как ранее писал OBOZREVATEL:

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения двум народным депутатам Украины: Медведчуку и Козаку.

Также 11 мая в дом Медведчука на улице Монтажников в Киеве с обысками пришла СБУ.

Стало известно, что подозрения касаются госизмены и покушения на разграбление государственных ресурсов на оккупированной территории (ч.1 ст.111, ч.3 ст.15 і ч.1 ст.438 УК Украины).