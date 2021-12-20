В России рассказали, готовятся ли прямые переговоры Путина и Зеленского
На сегодня никакой подготовки встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не ведется. Конкретных предложений от Киева по поводу переговоров глав двух государств Москва не получала.
Об этом заявил пресс-секретарь лидера страны-агрессора Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости". Таким образом он ответил на вопрос о влиянии на общение президентов недавно принятого в Украине закона об упрощении получения гражданства теми, кто воевал за Украину.
"Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем. Поэтому этот фактор здесь вряд ли может играть какую-то роль", – сказал пресс-секретарь Путина.
Напомним, 14 декабря депутаты Верховной Рады абсолютным большинством голосов приняли законопроект №5630, который упрощает процедуру получения украинского гражданства лицам, принявшим участие в защите территориальной целостности Украины. За это проголосовали 285 народных избранников.
Теперь иностранцы и лица без гражданства смогут получить украинский паспорт без чрезмерной бюрократической волокиты, если подтвердят свои боевые заслуги соответствующими документами.
При этом в конце ноября 2021 года Песков уже заявлял, что перспективы встречи главы РФ с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не просматриваются. У Путина считают что встреча лидеров двух государств невозможна, потому что украинская власть якобы взяла курс на выход из минских соглашений.
Как сообщал OBOZREVATEL:
уже 16 декабря Песков сообщил, что президент РФ Путин готов к прямым переговорам с Зеленским. Темой возможных переговоров станет урегулирование ситуации на Донбассе. Однако состоится ли такая встреча или нет, и когда это может произойти – пока неизвестно
В свою очередь в Офисе президента Украины надеются, что западные партнеры выведут Путина на прямые переговоры с Зеленским. Для этого рассматриваются разные форматы.