В России рассказали, готовятся ли прямые переговоры Путина и Зеленского

На сегодня никакой подготовки встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина не ведется. Конкретных предложений от Киева по поводу переговоров глав двух государств Москва не получала.

Об этом заявил пресс-секретарь лидера страны-агрессора Дмитрий Песков, пишут "РИА Новости". Таким образом он ответил на вопрос о влиянии на общение президентов недавно принятого в Украине закона об упрощении получения гражданства теми, кто воевал за Украину.

"Какой-либо субстантивной подготовки встречи двух президентов не ведется, никаких конкретных предложений мы от наших украинских коллег не получаем. Поэтому этот фактор здесь вряд ли может играть какую-то роль", – сказал пресс-секретарь Путина.

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Напомним, 14 декабря депутаты Верховной Рады абсолютным большинством голосов приняли законопроект №5630, который упрощает процедуру получения украинского гражданства лицам, принявшим участие в защите территориальной целостности Украины. За это проголосовали 285 народных избранников.

Теперь иностранцы и лица без гражданства смогут получить украинский паспорт без чрезмерной бюрократической волокиты, если подтвердят свои боевые заслуги соответствующими документами.

При этом в конце ноября 2021 года Песков уже заявлял, что перспективы встречи главы РФ с президентом Украины Владимиром Зеленским пока не просматриваются. У Путина считают что встреча лидеров двух государств невозможна, потому что украинская власть якобы взяла курс на выход из минских соглашений.

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