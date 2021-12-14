Депутаты Рады приняли законопроект об упрощении получения гражданства теми, кто воевал за Украину

Во вторник, 14 декабря, депутаты Верховной Рады абсолютным большинством голосов приняли законопроект, который упрощает процедуру получения украинского гражданства лицам, принявшим участие в защите территориальной целостности Украины. За это проголосовали 285 народных избранников.

Об этом сообщила пресс-служба парламента в Twitter. Теперь иностранцы и лица без гражданства смогут получить украинский паспорт без чрезмерной бюрократической волокиты, если подтвердят свои боевые заслуги соответствующими документами.

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Отметим, что этот документ был подан на рассмотрение Верховной Рады еще в июне. Целью принятия соответствующего проекта закона является реализация Указа Президента Украины от 13 августа 2019 года № 594/2019 "Вопросы упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали (принимают) участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшиеся преследованиям из-за политических убеждений".

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