В Раде рассказали, как будут действовать в случае прямой агрессии России против Украины

В случае прямой агрессии России против Украины Верховная Рада соберется в течение нескольких часов. Военное или чрезвычайное положение будет введено максимально оперативно.

Об этом заявил в интервью "Радио Свобода" первый вице-спикер парламента Александр Корниенко. По его словам, у Рады на такой случай может быть только один план, – сделать соответствующее голосование за несколько часов (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Понятно, что те, кто не в Украине, – им труднее будет это сделать, но по Украине, если это не неделя работы в округах, – я думаю, что потенциал за пару часов собраться есть", – заверил Корниенко.

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Он добавил, что если это неделя работы в округах, то в течение 8 часов можно доехать в Киев из самых отдаленных уголков страны.

Если начнутся активные военные действия, то в Украине "будут использоваться способы защиты депутатов для того, чтобы они могли принять эти решения", отметил первый вице-спикер ВР.

На вопрос, считает ли Корниенко, что угрозы могут стать реальностью, он предложил посмотреть на ситуацию рационально.

"Есть скопление войск на границе? Есть. Оно в последние несколько лет есть: то меньше, то больше. Будет ли Россия использовать любую возможность дестабилизировать ситуацию в Украине? Абсолютно", – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что более 92 тысяч военнослужащих РФ сейчас скоординированы у границ с Украиной. Совершить атаку страна-агрессор якобы готовится уже к концу января-началу февраля 2022 года. Вероятно, она будет включать в себя артиллерийские и бронетанковые наступления с последующими десантными ударами, авиаудары на востоке, нападения в Мариуполе и Одессе и меньшие вторжения через Беларусь.

Западная разведка заявила про вероятность российской военной эскалации в Украине зимой 2021-2022 года. Такие выводы союзников базируются не только на количестве и видах вооружения, стянутого на украинскую границу.

В Кремле назвали такую информацию провокативной. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что провокации якобы нужны для того, чтобы оправдать заявления Запада. Он назвал все происходящее "истерикой, которая нагнетается искусственно".

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями о "необычной активности" России возле Украины и надежду на то, что РФ "не повторит ошибку 2014 года".

Из-за опасности вторжения России на территорию нашей страны в Британии создали оперативную группу спецназовцев, которую могут отправить в Украину. Речь идет о не менее 600 британских военнослужащих.

В случае военного наступления РФ на Украину международные партнеры готовы максимально поддержать нашу страну, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.