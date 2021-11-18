В Раде отложили принятие закона о столице: названа причина

Депутаты Верховной Рады отложили принятие проекта закона о столице Украины – городе Киеве. Он предусматривает разделение полномочий городского головы и главы горгосадминистрации.

Трансляцию заседания парламента вел телеканал "Рада" в YouTubе. Планировалось одобрить законопроект без рассмотрения правок, однако некоторые фракции возмутились из-за этого (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

После блокироввания трибуны спикер Руслан Стефанчук созвал совещание с руководителями фракций и групп. По итогам было принято решение не голосовать за спецпроцедуру.

Теперь фракции и группы должны предоставить количество важных для них поправок в законопроект.

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Напомним, что проект закона №2143-3 в первом чтении был принят в парламенте еще два года назад. В частности, в октябре 2019-го на сессии ВРУ за него проголосовали 243 представителя фракции "Слуга народа", а также 10 внефракционных депутатов.

На днях Совет Европы опубликовал свои замечания к уже доработанному документу. Специалисты проверяли его на соответствие Европейской хартии местного самоуправления в части механизма админнадзора.

Выяснилось, что украинские законодатели не учли часть предварительные замечания. Что не понравилось СЕ и какие рекомендации тот предоставил по законопроекту о столице, – читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, действующий мэр Киева Виталий Кличко заявил, что законопроект о столице, в случае его принятия, не должен нарушать конституционные права ее жителей. А при этом и принципы местного самоуправления.