Кличко: новый закон о столице не должен нарушать Конституцию и принципы местного самоуправления

Новый закон о столице Украины городе Киев, если его принимать, не должен нарушать конституционные права его жителей и принципы местного самоуправления.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, где рассматривается законопроект 2143-3 "О городе Киев – столице Украины".

"О законопроекте, который здесь обсуждается, хочу коротко сказать следующее. Для сохранения местного самоуправления и обеспечения прав жителей столицы Украины, если принимать новый закон о городе Киеве, – то с соблюдением всех требований относительно общественного обсуждения и надлежащей экспертизы. И, подчеркну, с соблюдением относительно города Киева точного выполнения общих норм статей 140-146 Конституции Украины", – подчеркнул мэр столицы.

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"Вместе с тем. Законопроект не должен содержать норм, которые ослабляют полномочия местного самоуправления в городе Киеве, предоставленные ему на момент местных выборов, и которые сокращают срок работы действующей совета", – подчеркнул Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что закон о столице не должен предусматривать отмену собственных исполнительных органов Киевского городского совета, а его принятие должно происходить с соблюдением ценностей парламентаризма и учетом правовой автономии местного самоуправления.

"Новый закон не должен предусматривать отмену собственных исполнительных органов Киевского городского совета и внедрение внесудебного государственного вмешательства в работу органа местного самоуправления. Принятие нового закона о городе Киев должно происходить с соблюдением всех ценностей парламентаризма и учетом правовой автономии института местного самоуправления. Потому что Киев, как столица имеет специальный статус", – сказал Кличко.

"Еще раз подчеркну: этот закон не должен нарушать Конституцию Украины! Поэтому должен быть доработан. Например, содержать в том числе и нормы о создании в столице муниципальной полиции – о которой мы говорим уже 6 лет. Но должен получить экспертную оценку как международных партнеров, так и общественности", – подчеркнул Кличко.