Совет Европы перечислил замечания к законопроекту о столице Украины: что не так с документом

Ряд положений уже доработанного законопроекта о городе Киеве – столице Украины подвергся критике от Совета Европы. Там отметили, что украинские законотворцы лишь частично учли некоторые предыдущие рекомендации европейских специалистов.

Оказалось, что и после обновления в документе нет всех положений, которые должны обеспечить соответствие Европейской хартии местного самоуправления, Предполагалось, что этот проект ЗУ №2143-3 будет вынесен на голосование в Верховной Раде уже в середине ноября. Новый вывод СЕ опубликован на его официальном сайте.

В нем рассматривались вопросы о том, насколько текст законопроекта соответствует Европейской хартии местного самоуправления, а также другим европейским стандартам. В частности, рекомендациям Комитета министров Совета Европы и в целом лучшей практики других государств-членов СЕ.

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В Совете Европы признали, что большинство основных вопросов по предварительной редакции проекта закона, вызвавших предостережения, были решены. Нынешний текст документа представляет специальный закон, дополняющий положения других, и такое усовершенствование там назвали достойным похвалы.

В то же время отметили, что некоторые их рекомендации авторы приняли во внимание лишь частично, документ не содержит всех положений, которые должны обеспечить соответствие Хартии в части механизма административного надзора.

"Такие положения должны содержаться в общем (базовом) законе (будущем новом Законе о местных государственных администрациях, по которому Совет Европы также осуществлял экспертизу)", – говорится в заключении.

Учитывая это, в Совете Европы рекомендовали:

принять закон после утверждения или в пакете с новым Законом о местных государственных администрациях, который должен заложить основу для этого механизма и установить ограничения и условия для приведения его в соответствие с положениями Хартии (подчеркивается, что заключительные и переходные положения законопроекта должны откладывать имплементацию положений об административном надзоре до вступления в силу нового Закона о местных государственных администрациях);

удалить п. 4 ст. 14, который дает право большому количеству представителей и должностных лиц госадминистрации участвовать и высказывать свои мнения на заседаниях Киевсовета , районных советов и их органов (потому что положения документа могут оказаться равнозначными чрезмерному вмешательству и априорному надзору за актами органов местной власти);

принцип субсидиарности (социальной организации), регламентирующий отношения между городом и районами, должен получить юридическое определение (для обеспечения правовой определенности и устранения опасений по поводу чрезмерной децентрализации городских полномочий в пользу районов города);

решение о создании и границах районов должен принимать городской совет (если это будет признано практически нецелесообразным, то все отклонения, допущенные в решении Кабмина от предложения городских властей, должны основываться на четких и убедительных аргументах).

"В случае, если дальнейшее уточнение положений по метрополийному управлению является неуместным в текущем законопроекте, учитывая то, что эти вопросы могут быть общими для всех метрополийных территорий, Верховой Раде Украины следует иметь в виду вопрос подготовки такого законопроекта в ближайшее время", – подытожили в СЕ.

В случае принятия проекта ЗУ "О городе Киеве – столице Украины" №2143-3, городским головой останется Виталий Кличко, а главу КГГА будет назначать президент Владимир Зеленский.

Другие изменения, которые могут ожидать столицу:

мэр Киева будет возглавлять магистратуру – исполнительный орган Киевского городского совета. Также он будет председательствовать на заседаниях Киевсовета;

будут сформированы исполнительные офисы районов в Киеве. Киевсовет, Киевский магистрат, районные в городе Киеве советы и исполнительные офисы районов будут отдельными юридическими лицами ;

районный в городе Киеве совет образуется и ликвидируется по решению Киевсовета или территориальной громады Киева. Глава районного в городе Киеве совета не менее одного раза в год отчитывается о работе соответствующего органа на открытой встрече перед членами общества;

районные государственные в городе Киеве администрации не образуются ;

глава КГГА будет контролировать обеспечение соблюдения органами местного самоуправления в Киеве требований Конституции и законов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, законопроект №2143-3 о столице депутаты Верховной Рады в первом чтении приняли еще в октябре 2019 года. Тогда его поддержало монобольшинство – 243 "слуг народа", а также десять внефракционных нардепов.