Во Франции заявили, что не будут использовать термин 'геноцид' для описания действий РФ в Украине

Во Франции заявили, что не применяют термин "геноцид" для описания преступных действий РФ в Украине. В то же время ситуацию в Мариуполе там назвали "драматичной".

Такую позицию страны озвучил государственный секретарь по европейским делам в Министерстве иностранных дел Франции Клеман Бон в эфире Sud Radio. "Мы ясно видим, что ситуация в Мариуполе стала драматичной, а давление со стороны России усиливается", – сказал он.

Он также ответил на вопрос о том, какую лексику использует официальная Франция в отношении войны в Украине.

"Никто не сомневается в том, что Россия совершает массовые убийства", – сказал представитель французского МИД.

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При этом, по его словам, "чтобы оставаться в рамках международного судебного процесса", французские власти не используют термин "геноцид", однако это якобы "не вызывает сомнений" в "явной поддержке" Франции.

Клеман Бон добавил, что французские полицейские прибыли в Украину для начала расследования военных преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть действия армии РФ в Украине геноцидом. Более того, он назвал украинцев и россиян "братьями".

Позже он объяснил свое решение, заявив, "словесная эскалация" не "поможет Украине". В то же время президент Франции сообщил о передаче Украине помощи и признал, что Россия должна понести ответственность за свои преступления.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский пригласил Макрона посетить Бучу и своими глазами увидеть, во что оккупанты превратили мирный украинский город.