Парламент Канады признал военные преступления РФ в Украине геноцидом

В Канаде парламент принял постановление, в котором признается, что военные преступления российской армии в Украине – это геноцид украинского народа. Документ был внесен депутатом Гизер МакФерсон, он получил единогласную поддержку членов нижней палаты.

Решение канадские депутаты приняли в четверг, 28 апреля, передает Укринформ. В документе перечислены преступления, совершенные солдатами путинской армии в украинских городах против их мирных жителей.

Там упоминаются убийства гражданских, пытки, изнасилования, принудительная депортация украинцев, в том числе детей, в Российскую Федерацию. В постановлении отмечено, что зверства военнослужащие России совершают по указанию диктатора Владимира Путина и членов нелегитимной российской Госдумы.

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"Палата общин Канады признает, что Россия совершает геноцид против народа Украины", – говорится в постановлении.

По словам Макферсон, внесением постановления она хотела призвать правительство Канады занять более жесткую позицию и увеличить санкционное давление на страну-агрессор.

Отметим, что принятое постановление не является юридически обязательным для правительства Канады и не требует от него никаких действий.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время пресс-конференции 12 апреля заявил, что считает верным, что все больше политиков используют слово "геноцид", когда говорят о войне российских оккупантов против Украины. По его убеждению, подобная характеристика действий Путина правдива, несмотря на то, что существует официальный процесс по определению геноцида.

В то же время сам Трюдо не назвал зверства россиян геноцидом, однако отметил, что "это военные преступления, за которые должен отвечать Путин, это преступления против человечности".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне президент США Джо Байден назвал войну в Украине геноцидом украинского народа, за которым стоит Путин. Глава нашего государства Владимир Зеленский высоко оценил его заявление, подчеркнув, что только настоящие лидеры называют вещи своими именами.