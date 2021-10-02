В МИД Украины вызвали представителя Грузии из-за ареста Саакашвили

В субботу, 2 октября, в украинское Министерство иностранных дел пригласили временного поверенного Грузии в Украине, старшего советника Сандро Топурию. Его вызвали из-за задержания на родине грузинского экс-президента Михаила Саакашвили.

Дипломат рассказал обо всех обстоятельствах ареста гражданина Украины, которым Саакашвили является с 2019 года. Об этом в комментарии OBOZREVATEL сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Топурия также назвал статьи уголовного кодекса Грузии, нарушение которых инкриминируют Саакашвили.

В то же время Украина отметила, что Тбилиси должен обеспечить соблюдение всех законных прав задержанного политика. Украинская сторона также направила запрос на визит консула нашего государства к Саакашвили для оказания необходимой правовой помощи.

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"В МИД подтвердили принципиальную позицию Украины о невмешательстве во внутренние дела Грузии", – подчеркнул Николенко.

Напомним, глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия", экс-спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что целью Саакашвили был государственный переворот.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в пятницу, 1 октября. Его доставили в тюрьму, где политик объявил голодовку.

Из тюрьмы Саакашвили написал письмо "соратникам и грузинскому народу", а в ОП Украины ему пообещали поддержку. Все, что известно о задержании, вы найдете в нашем материале.