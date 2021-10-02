Письмо из тюрьмы и контроль Зеленского: что известно об аресте Саакашвили в Грузии

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили написал письмо из тюрьмы, куда его поместили после приезда в страну. По словам политика, он знал, что его арестуют "по сфабрикованным приговорам", вынесенным по приказу российского лидера Владимира Путина.

В Офисе президента Украины пообещали поддержку Саакашвили и заявили, что глава государства держит ситуацию на личном контроле. OBOZREVATEL собрал главное.

Свое письмо Саакашвили адресовал "соратникам и грузинскому народу". Он призвал граждан после голосования защищать свой выбор. Также политик называет вынесенные ему приговоры "заказом Путина" и утверждает, что их не признает ни одна страна, кроме самой РФ.

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"Когда я оставил все в Киеве и приехал, я знал, что с большой вероятностью меня задержат. Задержат по полностью сфабрикованным ложным приговорам, которые в свое время были вынесены, в том числе, по заказу Путина... Я очень хотел бы попросить вас всех прийти на избирательные участки, чтобы ни один голос не был потерян... Моя свобода и, что еще более важно, свобода Грузии полностью зависит от вашей активности и боеспособности в ближайшие дни", – написал он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев окажет необходимую поддержку экс-президенту Грузии, так как он является гражданином Украины.

"Саакашвили – наш гражданин. Мы будем предоставлять ему соответствующую поддержку. Сегодня утром ... представитель посольства Грузии прибудет в МИД по нашему вызову. С ним все это будет проговорено. Каждого гражданина Украины мы защищаем, когда он попадает в беду", – сказал глава ведомства.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также подчеркнул, что глава государства держит ситуацию с арестом Саакашвили на личном контроле.

"Мы ждем внятного ответа от профильных органов Грузии. Мы будем принимать решение после консультаций на уровне министров иностранных дел. Сейчас наш МИД занимается этим вопросом... Он – гражданин Украины, мы должны забрать своего гражданина", – сказал Подоляк.

Сотрудники МВД Грузии задержали владельца тбилисской квартиры, в которой находился Михеил Саакашвили до своего ареста. Мужчине 1958 года рождения вменяют "сокрытие преступления".

Глава грузинского правительства Ираклий Гарибашвили выразил благодарность украинской стороне за плодотворное сотрудничество, в том числе и по делу Саакашвили.

"В последний период у нас складывалось и складывается очень плодотворное сотрудничество. Я вспомню дело об экстрадиции Мэгиса Кардавы (экс-глава Военной полиции Минобороны Грузии – Ред.), а сейчас уже и дело Саакашвили. Это говорит о том, что у нас плодотворное сотрудничество", – отметил премьер.

OBOZREVATEL продолжает следить за ситуацией.

Напомним, ранее глава правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе заявил, что Саакашвили прибыл в страну с целью устроить государственный переворот.