Теперь я могу Вас проверить на объективность и беспристрастность. Я попала на интересный ПАЗЛ, случайно.

Напомню что в 2023 НАБУ и САП задержали председателя Верховного суда Князева по подозрению в получении взятки в 2,7 млн. долларов. Деньги были разложены в 13 пакетов "кирпичей" для вероятно 13 судей Верховного суда. У некоторых даже провели обыски и были изъяты значительные средства.

А потом годы ТИШИНЫ НАБУ по этим судьям. И здесь наконец не прошло и 3 года как появились такие подозрения.

Я посмотрела биографии этих судей, в частности уже судьи в отставке (с 2024) Александра Прокопенко, которой указал, что его сын работает детективом главного подразделения детективов НАБУ - Богдан Прокопенко.

Первый документ что мне попался к декларированию Богдана Прокопенко что он 4 дня назад получил в ПОДАРОК квартиру и паркоместо от Александра Прокопенко - своего отца.

А ТЕПЕРЬ ОБЪЯСНЯЮ:

- 16 мая 2026 в субботу отец (экс судья ВС) оформляет квартиру и паркоместо на сына – детектива НАБУ.

- 19 мая 2026 во вторник НАБУ вручает его отцу сообщение о подозрении в особо тяжком коррупционном преступлении.

В этой квартире детектив проживал с женой бесплатно годами и соответственно декларировал это. И вот только за 1 рабочий день (!) до вручения уведомления о подозрении отцу от НАБУ - сын, который является детективом НАБУ, получил эту квартиру в подарок. Конечно, конфисковать у детектива НАБУ квартиру не будут, более того отец и сын УСПЕЛИ сделать это до вручения подозрения, а значит вывели квартиру из-под риска ареста и конфискации.

Не злые языки сказали, что в мае у детектива день рождения и будет совсем "смешно" если его отец "поздравил" ДО дня рождения (плохая примета) или в общем он провел весь день рождения у нотариуса, но это вариации на тему: главное сделано "до подозрения".

Просто этот детектив как минимум должен пройти служебное расследование и полиграф относительно того

1. было ли ему известно о возможности вручения подозрения отцу

2. имел ли он какие-либо разговоры с отцом по этому поводу

3. имел ли он какие-либо разговоры со своей женой Еленой Прокопенко, которая также (па-пам!) детектив НАБУ и проживает в этой квартире, о чем указано в их декларациях

Поэтому служебное расследование и полиграф Прокопенко Богдана и Елены MUST HAVE.

Все признаки, что Богдан Прокопенко мог использовать служебное положение и информацию ограниченного доступа в собственных интересах – а это КОРРУПЦИЯ. И это ничем не отличается от того, против чего НАБУ борется.

Я бы закончила на этом пост ... но мне еще понравилась история об этой квартире, об этом писали общественные организации, которых я надеюсь заинтересует этот пост с точки зрения разоблачения вышеописанных коррупционных рисков в органах НАБУ. Потому что когда я читаю что "кто-то" из фигурантов "сбежал" прямо накануне вручения подозрений, или имущество фигурантов выводится также "накануне", когда журналисты присутствуют прямо на событии вручения подозрений что просто невозможно без слива информации, а распорядителем этой информации является исключительно НАБУ и САП, меня больше не волнуют вздохи: "ах, а кто же это слил информацию". А кто же?

Так вот, по квартире: Верховный Суд сообщил, что эта квартира была передана судье Прокопенко в пользование в качестве служебной, после чего выведена им из числа служебных и приватизирована на свою мать. Общественный совет добропорядочности считает, что приватизация этого жилья, полученного как служебное, является недобропорядочным поведением и свидетельствует об использовании судьи своего статуса для удовлетворения личных потребностей. Ведь Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" с 2010 гарантирует право судьи только на служебное жилье.

Кстати, доходы Прокопенко старшего как судьи в 2024, в 2023 и т.д. составляли более полумиллиона грн ежемесячно (500 000!).

А доходы Прокопенко младшего с женой 2025, 2024 более четверти миллиона грн ежемесячно (250 000).

Поэтому "вывести" государственную квартиру в собственность и из-под рисков конфискации и оформить все это на детектива НАБУ это прям БИМБА!

Это все через руки лиц чьи доходы от государства сотни тысяч грн ежемесячно. Все это может быть юридически оформлено грамотно. Но добропорядочно ли это добропорядочно?

Вопрос к НАБУ актуальны, если они за некоррумпированность собственных работников, то должны быть первыми заинтересованы в служебном расследовании и проверке информации:

1. относительно осведомленности и вмешательства указанных детективов в вопросы, касающиеся уголовного производства, фигурантом которого является их отец

2. относительно надлежащего урегулирования прямого конфликта интересов и обеспечения полного отстранения детективов Богдана и Елены Прокопенко от любой информации, процессуальных решений или действий, связанных с этим уголовным производством.

P.S. Прокопенко старший защитил диссертацию по теме "Право на справедливый суд". Иронично, но не мне.