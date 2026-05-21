Россия доставила в Беларусь ракету "Искандер-М" с ядерной БЧ.

Вот вам и ответ было ли реально размещено ядерное оружие в Беларуси ранее.

Ведь учения, которые проводят РВСН призваны отработать "применение". И если бы на территории Беларуси были реальные боеприпасы с ядерной боевой частью, логично было бы русским отрабатывать алгоритмы работы с ними. Тем более что это новая локация.

Но пришлось тянуть ракету из РФ.

Вот и наглядная демонстрация реальности махания ядерной дубинкой от Лукашенко. Его место – просто шута, который грозит остальным. Соседи напрягаются. Путину приятно. И "безопасно" – грозит ведь не он ) Но в случае чего именно его будут просить угомонить излишне активного дедушку из Беларуси.

На этом имеем вторую составляющую политики РФ. Сделать Лукашенко еще более токсичным и подчеркнуть, что разговоры надо вести не только с ним, но (в первую очередь) с Путиным.

И тут стоит вспомнить американский переговорный трек с Минском, начинающийся польский трек, возможный литовский. А так же фактор Китая, где у Путина не все так гладко. Беларусский вассал мог бы попробовать ускользнуть под других покровителей.

Но учения по применению ЯО – вызов одновременно Европе, США и Китаю. Их часть на беларуской территории – демонстрация того, что Путин сделает все возможное дабы не допустить попыток дрейфа Минска от Москвы.

А ракету после учений Путин увезет назад. Ведь оставлять такую пироженку для Лукашенки он не собирается. Возможно, вместо реальной привезет очередную игрушку-макет. Дабы дедушка порадовался и вновь погрозил всему миру.