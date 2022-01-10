В МИД Украины выступили с заявлением о событиях в Казахстане и напомнили о роли "миротворцев"

Министерство иностранных дел Украины осудило насилие в Казахстане, которое привело к многочисленным жертвам. Также в ведомстве подчеркнули, что войска, находящиеся в стране в роли "миротворцев", должны уважать независимость и национальное законодательство Казахстана, а также международное право.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины. Дипломаты выразили соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, а также призвали принять меры для скорейшей деэскалации ситуации и избегания дальнейшего насилия. В Украине отметили, что в государстве, еще несколько дней назад страдавшем от бурных протестов, должно быть гарантировано соблюдение прав человека, а также возобновлены работы объектов инфраструктуры и систем связи.

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Также в МИД обратили внимание на развертывание в стране иностранных войск с доминированием российского контингента, которые прибыли в страну по приглашению властей Казахстана. Отмечается, что очень важно, чтобы их пребывание там не выходило за рамки задекларированного ограниченного срока.

Также отмечается, что ситуация с находящимися в Казахстане украинцами сейчас держится на особом контроле, им оказывается содействие для возвращения на Родину. В то же время, наших граждан призывали оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством.

Напомним: накануне в МИД сообщили, что Украина начала процесс возвращения своих граждан из охваченного протестами Казахстана. В частности, в Киев прибыл рейсовый самолет из столицы страны Нур-Султан. Он привез 33 украинцев. Глава ведомства Дмитрий Кулеба сообщил, что следующие рейсы из этого города запланированы на 13 и 16 января.

"Работаем над организацией возвращения остальных украинцев, которые обратились за помощью, особенно в Алматы. Украина не бросает своих, это незыблемый принцип", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за массовых протестов в Казахстане глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поручил подразделениям дипломатической службы сконцентрироваться на защите интересов украинских граждан в Казахстане. Отмечалось, что ключевым приоритетом является безопасность.