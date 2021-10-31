В МИД Турции заявили, что Украина должна прекратить использование названия Bayraktar для БПЛА

Украина должна перестать использовать название Bayraktar для беспилотников, которые ВСУ используют против наемников России на Донбассе. Хоть они и были изготовлены в Турции, но после этого наша страна купила их, и поэтому она должна отказаться от турецкого названия.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Она прошла в рамках саммита G20, сообщает ABC Gazetesi.

"Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Оно принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то винить", – подчеркнул Чавушоглу.

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Глава турецкого МИДа отметил, что в ходе борьбы с терроризмом они сталкивались с большим количеством оружия из разных стран, включая РФ.

"Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", – резюмировал дипломат.

Добавим, что, кроме Украины, БПЛА Bayraktar TB2 у Турции приобрели также Польша, Азербайджан и Катар.

Напомним: ВСУ впервые применили приобретенные у Турции Bayraktar против вражеской артиллерии на Донбассе 26 октября. В РФ заявили, что такие поставки могут привести к дестабилизации ситуации на фронте, а после остановили ввоз в страну мандарин турецкого производства.

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