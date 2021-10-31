В МИД Турции заявили, что Украина должна прекратить использование названия Bayraktar для БПЛА
Украина должна перестать использовать название Bayraktar для беспилотников, которые ВСУ используют против наемников России на Донбассе. Хоть они и были изготовлены в Турции, но после этого наша страна купила их, и поэтому она должна отказаться от турецкого названия.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым. Она прошла в рамках саммита G20, сообщает ABC Gazetesi.
"Если страна покупает их у нас, у другой страны, это оружие нельзя называть турецким, российским или украинским. Оно принадлежит Украине. Турцию нельзя в чем-то винить", – подчеркнул Чавушоглу.
Глава турецкого МИДа отметил, что в ходе борьбы с терроризмом они сталкивались с большим количеством оружия из разных стран, включая РФ.
"Мы никогда не обвиняем Россию. Украина также должна прекратить использовать наше название", – резюмировал дипломат.
Добавим, что, кроме Украины, БПЛА Bayraktar TB2 у Турции приобрели также Польша, Азербайджан и Катар.
Напомним: ВСУ впервые применили приобретенные у Турции Bayraktar против вражеской артиллерии на Донбассе 26 октября. В РФ заявили, что такие поставки могут привести к дестабилизации ситуации на фронте, а после остановили ввоз в страну мандарин турецкого производства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В посольстве США в Украине поддержали нашу страну после использования Вооруженными силами турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе и обвинений России.
В то же время в МИД Франции и Германии заявили, что "обеспокоены" применением Украиной Bayraktar и ростом интенсивности боевых действий на Донбассе. Зеленский ответил им, что Украина не наступает, а лишь отвечает на действия оккупантов.