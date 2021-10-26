На Донбассе впервые применили турецкий Bayraktar против вражеской артиллерии: работу боевого дрона показали на видео

Украинские военные на Донбассе во вторник, 26 октября, впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar против российских оккупантов. Они были приобретены нашей страной у Турции.

Видео на своем канале на Youtube опубликовал волонтер Роман Доник. По его словам, Bayraktar ЗСУ использовала в районе Гранитного (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Доник рассказал, что населенный пункт российские оккупанты обстреляли с максимально возможной дальности (15+ км). Кроме того, наемники РФ начали массированные обстрелы наших позиций из артиллерии.

"В ответ для сохранения жизни воинов и гражданского населения, поднят БПЛА Bayraktar, была обнаружена батарея, и ракетой уничтожена одна пушка", – написал он.

Видео дня

Как уточнил на своей странице в Facebook главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов, у Гранитного батарея российских гаубиц Д-30 начала очередной обстрел позиций украинской 93-й механизированной бригады, в результате чего погиб украинский военный.

"Остановить врага дипломатическими методами, как обычно, не удалось. Россияне развернули батарею прямо на дороге, без всяких укрытий, в полной уверенности в своей безнаказанности. Но ВСУ впервые для контрбатарейной борьбы направили в район боя Bayraktar, и управляемой бомбой российская гаубица была уничтожена", – рассказал журналист.

По его словам, в войне на Донбассе то первое боевое применение Bayraktar. Российские военные не смогли поставить помехи, сбить и даже распознать Bayraktar. Приказ на его применение в ответ на российский огонь дал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"После этого удара расчеты российских орудий разбежались по кустам, и больше эта батарея уже не стреляла", – написал Бутусов.

Bayraktar TB2 – турецкий ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Разработка и производство компании Baykar Makina.

БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые Bayraktar TB2 работал на востоке Украины 9 апреля. Тогда ударный беспилотник пролетел с южной части Украины через Херсонскую, Запорожскую, Днепропетровскую и Харьковскую области, после чего обратным маршрутом вернулся к точке вылета.

Также турецкие беспилотники привлекали к учениям воинов 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского ВСУ на одном из полигонов Ривненской области.