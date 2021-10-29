Россия накаляет ситуацию: в США сделали заявление после применения Bayraktar на Донбассе

В посольстве США в Украине поддержали наше государство после использования Вооруженными силами турецкого беспилотника Bayraktar в Донбассе и обвинений России. Там заявили, что поддерживаемая РФ сторона неоднократно применяла артиллерию и беспилотники против украинских сил, нарушая Минские договоренности.

Соответствующее заявление было опубликовано 29 октября на странице американского посольства в Facebook. В нем говорится, что официальная российская риторика о том, что Украина якобы обостряет ситуацию на Донбассе, не только вводит в заблуждение, но и способствует эскалации напряженности на востоке Украины.

"Мы призываем обе стороны конфликта на Донбассе соблюдать условия соглашения о прекращении огня, но давайте будем ясными – поддерживаемая Россией сторона неоднократно использовала гаубичную артиллерию и беспилотники против украинских сил, прямо нарушая усиленные меры, согласованные в прошлом году, и недавно убила украинского воина", – сказано в сообщении.

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26 октября ВСУ впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar против российских оккупантов на Донбассе. В России сразу отреагировали на применение турецких дронов в ООС. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украины Bayraktar TB2 "могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе".

Кроме того, РФ остановила ввоз в страну мандаринов турецкого производства из-за якобы обнаруженного в них "повышенного уровня пестицидов". Так Кремль ответил на применение украинских военных Bayraktar.

В то же время, в министерствах иностранных дел Германии и Франции заявили об озабоченности в связи с эскалацией конфликта на Донбассе и применением турецкого беспилотника украинской армией.

Как отметил журналист и член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский, использование турецких беспилотников стало фактором морального давления на оккупационные войска России. Теперь ожидается, что количество обстрелов на фронте сократится.

Как сообщал OBOZREVATEL, Bayraktar TB2 несут боевое дежурство на Донбассе с весны 2021 года. К тому же, БПЛА патрулируют и юг, и север Украины, рассказал командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев. Он отметил, что беспилотники проводили разведку и собирали практические данные о враге.