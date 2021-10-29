Зеленский о применении Bayraktar на Донбассе: ВСУ защищают Украину и всегда будут так делать

Украинский президент Владимир Зеленский ответил на заявления МИД Германии и Франции по поводу применения военными на Донбассе беспилотного летательного аппарата Bayraktar. Он отметил, что ВСУ не нарушает никаких договоренностей и использует оружие только для защиты территории.

Во время общения с журналистами в Одессе глава государства подчеркнул, что имеющееся вооружение ВСУ применяют только в ответ на обстрелы противника, передает сайт президента.

"Мы не наступаем, мы только отвечаем", – цитирует слова Зеленского его пресс-служба.

Глава государства также подчеркнул, что украинские военные на Донбассе отвечают согласно договоренностям о режиме прекращения огня, а также добавил, что в таком формате Украина и будет продолжать действовать.

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"Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу", – заметил Зеленский.

Отметим, что в министерствах иностранных дел Франции и Германии заявили, что "обеспокоены" применением Украиной Bayraktar и ростом интенсивности боевых действий на Донбассе. В то же время, посол Украины в Германии Андрей Мельник подчеркнул, что Украина имеет законное право на самооборону в условиях, когда ее территорию постоянно бомбят из российского тяжелого вооружения и когда погибают украинские военные и мирные жители.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВСУ впервые применили Bayraktar против российских оккупантов на Донбассе 26 октября.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине Bayraktar TB2 "могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе".

В ответ на использование беспилотников Bayraktar Россия остановила ввоз в страну мандаринов турецкого производства из-за якобы обнаруженного у них "повышенного уровня пестицидов".