Россия остановила ввоз мандарин из Турции после применения на Донбассе турецких Bayraktar

Россия остановила ввоз в страну мандарин турецкого производства из-за якобы обнаруженного в них "повышенного уровня пестицидов". Таким образом, Кремль ответил на применение украинскими военными на Донбассе беспилотника Bayraktar, поставленного нашей стране Турцией.

О приостановлении импорта мандарин сообщил в четверг, 28 октября, сайт Роспотребнадзора. Запрет на ввоз касается турецкого производителя Fikret Degirmenci, поскольку в этих фруктах якобы были обнаружены ядохимикаты.

"В указанных мандаринах обнаружено остаточное количество пестицида хлорпирифоса, концентрация которого превышает максимально допустимый уровень", — говорится в сообщении.

Такое решение было принято два дня спустя после того, как ВСУ ударили Bayraktar по российской гаубице на Донбассе.

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После сбитого российского бомбардировщика Су-24 турецкими ВВС в Сирии, Путин сказал знаменитую фразу: "одними помидорами не отделаетесь". Ситуация с мандаринами доказывает, что подобные решения, очевидно, стали гибридным оружием Кремля.

Напомним, что в России сразу отреагировали на применение турецких ударных дронов в ООС. Прес-ссекретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что поставки Украине Bayraktar TB2 "могут дестабилизировать ситуацию на Донбассе".

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 26 октября, украинские военные на Донбассе впервые применили ударные беспилотные летательные аппараты Bayraktar против российских оккупантов. Военные дроны были приобретены нашей страной в Турции.