ЕС внесет в санкционный список еще 8 человек, причастных к агрессии РФ против Украины

Европейский Союз решил внести в санкционный список относительно России еще восемь человек. Ограничения к ним введут из-за причастности агрессии РФ против Украины.

Теперь в перечне будет в общем 185 имен людей и 48 названий компаний. Об этом сообщил брюссельский журналист издания "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, дипломаты Евросоюза согласились расширить санкционный список на заседании в понедельник, 11 октября.

Восемь человек, о которых идет речь, в основном работают в судебном секторе временно оккупированного Российской Федерацией украинского полуострова Крым.

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Имена этих людей, попавших под санкции Евросоюза, со временем появятся в его официальном журнале, подчеркнул Йозвяк.

"ЕС согласился добавить в свой список еще 8 человек за подрыв территориальной целостности Украины. Они преимущественно вовлечены в судебный сектор в Крыму. Теперь в списке будет 185 человек + 48 организаций из России", – написал журналист.

Месяц назад Совет Европейского Союза продолжил индивидуальные санкции против физическое и юрлиц из России до 15 марта 2022 года. Они действуют еще с 2014-го, их просматривают и продолжают раз в полгода.

Тогда ограничения распространялись на 175 человек и 44 компании и организации РФ, а также самопровозглашенных "Л/ДНР". Они предусматривают замораживание их активов и запрет въезда в ЕС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, введя в действие санкции СНБО против 95 человек. В частности тех, которые причастны к незаконным выборам в Госдуму РФ в Крыму и на Донбассе.