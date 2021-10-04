МИД – о создании европейской военно-учебной миссии в Украине: это соответствует интересам

В Украине могут начать военно-учебную миссию Европейского Союза, в рамках которой военнослужащие могли бы учиться и повышать уровень своей подготовки. Это вполне соответствует стратегическим интересам обеих сторон.

На этом в комментарии OBOZREVATEL подчеркнул спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко. По его словам, украинское государство поддерживает постоянный диалог с европейскими партнерами по Общей политике безопасности и обороны Евросоюза.

Он уточнил, что еще в декабре 2014-го благодаря этому в Украине развернули EUAM – Консультативную миссию ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности нашей страны.

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Теперь же стороны обсуждают различные способы и возможности дальнейшего взаимодействия в этой сфере. И одной из вероятных опций стало развертывание упомянутой военно-учебной миссии.

По мнению спикера МИД, она дала бы возможность охватить те сферы, которые остались непокрыты EUAM. В частности, речь идет об образовательном секторе, повышении профессиональной подготовки украинских военнослужащих и т. д.

"Контакты по этому вопросу продолжаются. Убеждены, что начало военно-учебной миссии отвечает стратегическим интересам как Украины, так и ЕС", – отметил Николенко.

Напомним, что руководство МИД и Минобороны обратилось к ЕС с просьбой создать европейскую военно-учебную миссию в Украине.

По данным Европейской службы внешних связей, там эту возможность рассматривают. В частности, таким образом Европа намерена поддержать украинское государство в условиях "напряженности с Россией".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 октября в Киеве пройдет саммит Украина-ЕС. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на нем должны принять несколько прорывных решений по практической интеграции Украины с Евросоюзом.