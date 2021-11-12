В InformNapalm рассказали, какая авиакомпания перевозит мигрантов в Беларусь и как это связано с Россией

Накануне обострения ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии, частная авиакомпания совершила несколько рейсов подряд из столицы Сирии Дамаска в аэропорт Минска. Предполагается, что именно в этих самолетах находились мигранты, которые в сопровождении белорусских силовиков попытались штурмовать польскую границу.

Как сообщает международное разведывательное сообщество InformNapalm, за неделю частная сирийская авиакомпания Cham Wings Airlines совершила 4 прямых рейса из Дамаска в Минск. В организации предполагают, что такая частота перелетов вероятно связана с массовой перевозкой нелегалов с Ближнего Востока в Беларусь. Также отмечается, что данную ситуацию может использовать Кремль для гибридной операции против стран НАТО, в частности Польши и Литвы.

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По информации InformNapalm, авиакомпания Cham Wings Airlines может являться частью гибридной спецоперации спецслужб РФ и Белоруссии в связи с тем, что самолеты компании совершали перелеты в оккупированный Крым, а также перевозили наемников российской группировки ЧВК "Вагнер" в Сирию. Известно, что авиакомпания с 2016 года находится под санкциями США, а с 2021 – под санкциями Украины.

Также сообщается, что накануне штурма польской границы мигрантами, Александр Лукашенко и Владимир Путин подписали так называемый "Декрет Союзного государства". В документе упоминается о концепции оборонного и миграционного сотрудничества РФ и Республики Беларусь.

InformNapalm подчеркивает, что после укрепления связи между Кремлем и режимом Лукашенко, плацдарм российской агрессии увеличился в отношении Украины, в том числе за счет протяженности государственной границы. В организации не исключают, что в случае неудачи попытки прорвать польскую границу, поток мигрантов могут направить в сторону Украины.

Примечательно, что обсуждение прохода мигрантов на территорию Украины заметили в Telegram. В частности канал Милитарист показал, как жители Ближнего Востока обсуждают альтернативный путь мигрантов из Белоруссии в Германию, предлагая идти через Украину, Словакию и Чехию.

Как сообщал OBOZREVATEL, члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) выразили готовность обсудить новые меры в отношении Беларуси. Они заявили, что ситуацией с нелегальными мигрантами на границе с Польшей стране не удастся оказать давление на Евросоюз.

Напомним, 8 ноября на беларусско-польской границе собралась большая группа мигрантов-курдов, пытающихся попасть в Польшу. Президент Польши Анджей Дуда созвал срочное совещание.

В свою очередь экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил, что Кремль может направить потоки мигрантов и в нашу страну. А глава МВД Денис Монастырский заявил, что граница с Беларусью будет усилена силами Национальной полиции и Национальной гвардии. Туда дополнительно направят около 8,5 тысячи силовиков и авиацию.