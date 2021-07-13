В Госдепе – о переговорах Зеленского и Меркель: 'Северный поток-2' – это плохо для Украины и Европы

США имеют интерес к будущему Украины в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2". В частности, в Вашингтоне считают, что завершение этого проекта – плохо не только для украинского государства, но и безопасности всей Европы.

Об этом заявил заместитель помощника главы американского Госдепа по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. Комментарием он поделился в интервью телеканалу "Украина 24".

По его словам, в Белом доме внимательно наблюдали за встречей президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель, во время которой поднимался вопрос об СП-2.

Кент подчеркнул, что официальный Берлин должен приложить все усилия, чтобы Российская Федерация не использовала газ как оружие против Украины.

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"США считают "Северный поток-2" плохим делом – это плохо для Украины, для энергетической безопасности Европы. Германия говорит: они лидеры Европы. Мы говорим: пожалуйста, что вы сделаете, как лидеры Европы, для того, чтобы Россия не использовала газ как оружие против Украины и Восточной Европы? Это наша принципиальная позиция", – заверил заместитель американского госсекретаря.

Он добавил, что уже вскоре канцлер Германии прибудет с визитом в Вашингтон. В частности, переговоры Меркель и Байдена запланированы на 15 июля.

"Поэтому посмотрим, что будет через неделю", – добавил Кент.

Напомним: на встрече с Меркель украинский лидер призвал обсудить реализацию "СП-2" в "нормандском формате". Ведь, подчеркнул Зеленский, газопровод влияет на безопасность Украины, он является "большой угрозой, которая скрывается под маской экономического проекта".

Также гарант заявил, что в Европе Украине должны предоставить гарантии по "Северному потоку-2", а именно: стране нужно четко знать, что с ней будет в случае потери транзита газа с Россией.

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