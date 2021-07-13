В ОГТС рассказали, какую компенсацию должна получить Украина за запуск "Северного потока-2"

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что единственным приемлемым вариантом в плане получения компенсации за запуск российского газопровода "Северный поток-2" является новый контракт на транзит газа. При этом он должен быть рассчитан на следующие 15 лет.

Об этом Макогон рассказал в интервью Liga.net. Также он отметил, что водородные идеи не могут быть равноценной компенсацией.

"Это разные области сотрудничества с ЕС. Единственно приемлемый для нас вариант – новый контракт на транзит газа на 45-50 млрд кубометров газа в год на следующие 15 лет с финансовыми гарантиями европейских банков или компаний", – сказал гендиректор.

Ранее Сергей Макогон заявил, что без сертификации никто в Европе не разрешит запустить газопровод "Северный поток-2". Отмечается, что из-за риска подпасть под американские санкции из проекта уже вышла норвежская компания DNV GL. Именно она должна была сертифицировать трубопровод.

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"Сертификация – это подтверждение качества работ. Нет сертификации – нет гарантии, что трубопровод надежен", – сказал глава компании.

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