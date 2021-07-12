В Берлине Зеленский и Меркель выступили с заявлениями о 'Северном потоке-2' и Донбассе. Видео

В Берлине 12 июля президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели совместный брифинг. Это произошло в рамках визита главы государства в Германию.

Во время выступления перед СМИ политики затронули ряд вопросов. Среди них: встреча "нормандской четверки", ситуация на Донбассе и российский проект газопровода "Северный поток-2" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Главное из заявлений Зеленского и Меркель

Германия планирует передать Украине 1,5 миллиона доз вакцины против коронавируса.

Меркель считает, что необходимо обеспечить транзит газа через Украину в случае запуска "Северного потока-2".

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Тему газопровода она намерена поднять во время визита в США.

Канцлер Германии настаивает на имплементации формулы Штайнмайера.

Зеленский отметил необходимость давить на Россию для проведения встречи "нормандской четверки"

Также президент Украины считает, что "Северный поток-2" необходимо обсуждать в рамках "нормандского формата".

Кроме того, Киев поддержал кластеры по урегулированию ситуации на Донбассе, подготовленные Францией и Германией.

Зеленский отметил, что Германия – один из ключевых партнеров Украины, а ее поддержка является неизменной. Он также подчеркнул, что ключевыми были вопросы безопасности в Украине: это Донбасс, Крым, "Северный поток-2".

"Украинский маршрут транспортирования газа в Европу является существенным сдерживающим фактором. Запуск "Северного-потока-2" несет потенциальную угрозу безопасности в регионе", – отметил Зеленский.

Он пояснил, что свидетельством тому является концентрация российских войск на границе с Украиной.

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В Бундестаге ранее уточняли, что темами встречи станут двусторонние отношения, реализация Минских договоренностей по урегулированию конфликта на востоке Украины, процесс украинских реформ, экономические вопросы и отношения с Россией.

Отметим, что в офисе Зеленского заявляли о том, что президент привезет в Германию аргументы, которые свидетельствуют об угрозе проекта российского газопровода "Северный поток-2" не только для Украины, но и для других европейских стран.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля Зеленский прибыл с рабочим визитом в Германию. Там он уже успел встретиться с Федеральным президентом Франком-Вальтером Штайнмайером, а также с премьер-министром немецкой федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом, который также является главой Христианско-демократического союза.

С последним они обсудили необходимость поддержки следующим Федеральным правительством обретения Украиной членства в НАТО.

Все подробности о поездке главы государства в Германию читайте в нашем материале.