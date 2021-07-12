Зеленский предложил Меркель обсудить угрозу "Северного потока-2" в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский выступил за то, чтобы обсудить реализацию российского "Северного потока-2" на встрече в нормандском формате, поскольку газопровод влияет на безопасность страны. По словам главы Украины, это – "большая угроза, умело скрывающаяся под маской экономического проекта".

С такими заявлениями политик выступил в понедельник, 12 июля, на совместной с канцлером Германии Ангелой Меркель встрече с представителями СМИ в Берлине по итогам переговоров. Слова президента цитирует его Офис на официальном сайте.

Глава украинского государства указал на то, что с глазу на глаз детально обсуждал с Меркель вопросы безопасности, в том числе – энергетической.

Безопасность в стране Зеленский назвал своим приоритетом. "Это Донбасс. Это Крым. Это "Северный поток-2", – сказал он.

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Запуск российского газопровода – потенциальная угроза безопасности во всем регионе, а украинский маршрут транспортировки газа в Европу является весомым сдерживающим фактором. Свидетельством этого является концентрация российских войск на украинской границе, указал глава страны.

"Я считаю, что вопрос "Северного потока-2" – и сказал об этом откровенно госпоже Меркель – мы все должны рассматривать с Германией, и с Францией, и с другими участниками нормандского формата, поскольку это неотъемлемый вопрос безопасности в Украине", – отметил президент.

Обсуждение такой возможности только началось, добавил он, и Меркель пока не ответила.

"Но думаю, что у нас всех в целом мало времени – очень мало времени у наших стран. Украина в опасности, у нас война, и, как сказала госпожа канцлер, недавно снова было несколько погибших военных. Поэтому я считаю, что конкретика нужна нам из-за того, что мы можем договариваться и сохранять [договоренности] в будущем", – сказал президент Украины

Он также выразил надежду, что его встреча с канцлером Германии "закончится именно конкретикой".

Напомним, что Меркель на брифинге заявила: ФРГ придерживается позиции, что транзит газа через территорию Украины необходимо сохранить даже в случае запуска российского газопровода "Северный поток-2".

Как ранее писал OBOZREVATEL, переговоры между президентом Украины и канцлером ФРГ завершились в Берлине 12 июля. О главных итогах официальной встречи можно почитать по ссылке.