В Германии предложили 'избирательно' поставлять оружие Украине

Представитель Христианско-демократического союза Германии по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер высказался за "избирательные" поставки вооружений в Украину. Он считает, что наша страна должна получать от ФРН оружие, предназначенное для обороны.

Как пишет Spiegel, по мнению политика, такие поставки могут усилить "сдерживающий эффект" в условиях угрозы вторжения России. Кизеветтер перечислил, какое немецкое оружие следует передать Украине: оборудование для телекоммуникационной разведки, приборы ночного видения, противотанковые средства и зенитные ракеты.

"Выборочные поставки оружия в Украину помогли бы изменить расчеты Путина и доминирование России в эскалации", – сказал представитель ХДС.

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Кизеветтер добавил, что необходимо обеспечить "правдоподобную реакцию" ФРН на имеющуюся угрозу со стороны РФ для Украины. По его мнению, сейчас Германия должна играть более активную роль в продолжающемся конфликте в Восточной Европе.

Политик также призвал канцлера Олафа Шольца ужесточить свою позицию относительно эскалации Россией ситуации возле украинских границ.

"Канцлер Шольц должен взять на себя четкие обязательства в отношении европейской безопасности, Украины и позиции НАТО...Это включает в себя четкое заявление президенту Путину о том, что Германия не готова исключать какие-либо санкции, а также готова принять их недостатки и расходы", – сказал Кизеветтер.

Напомним, что 26 января Германия объявила, что предоставит Украине тысячи касок на фоне угрозы агрессии РФ. Мэр Киева Виталий Кличко назвал "шуткой" такое решение правительства Германии на фоне угрозы вторжения России в Украину.

Позже Германия заявила, что она не обязана поставлять оружие нашей стране. В том случае, если вторжение РФ действительно начнется, ФРН готова рассмотреть "все варианты".

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