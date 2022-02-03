Шольц отправится в Москву на переговоры с Путиным: появились подробности

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что "скоро" отправится в Москву, чтобы встретиться с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. По его словам, это связано с "очень серьезной" ситуацией с российскими войсками на границе с Украиной.

Хотя он не уточнил дату своей поездки в Москву, Шольц сказал, что встреча "запланирована и произойдет в ближайшее время". Об этом сообщает Politico.

"Сейчас я поеду в США и вскоре буду в Москве, чтобы продолжить обсуждение необходимых вопросов", — сказал Шольц.

Канцлер, который в воскресенье, 6 февраля, отправится в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом США Джо Байденом, также признал, что, поскольку у границы с Украиной дислоцировано около 130 000 солдат, российский президент может захотеть вторгнуться в соседнюю страну.

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"Нельзя упускать из виду, что на границе с Украиной очень много солдат и войск. Все это может быть предпосылкой для военных действий. Вот почему так важно, чтобы мы очень четко понимали, что мы говорим и что мы готовим, а именно то, что угроза территориальному суверенитету и целостности Украины, военное нападение на нее может иметь очень высокую цену", - подчеркнул он.

Издание отмечает, что комментарии Шольца последовали за критикой как внутри страны, так и за рубежом реакции его нового правительства на наращивание военной мощи России. Берлин отказался поставлять Украине оборонительное оружие, заблокировал поставки в страну некоторых вооружений союзниками и давно демонстрировал нежелание включать газопровод "Северный поток — 2" в пакет возможных санкций в случае вторжения России.

В среду он попытался противостоять этой критике, подчеркнув, что уже разговаривал с Путиным по телефону и что его правительство тесно согласовывает свои следующие шаги с другими союзниками, включая президента США Джо Байдена, с которым, по его словам, у него "очень тесное сотрудничество".

Шольц также отметил, что его правительство придерживается "двойной стратегии" в отношении России, предупреждая Москву о последствиях дальнейшей агрессии в отношении Украины, а также ища способ добиться "мирного развития" посредством переговоров.

Хотя внутри его Социал-демократической партии возникли разногласия по поводу того, как вести себя с Россией, Шольц настаивал на том, что СДПГ "очень сплочена и поддерживает политику, которую проводит канцлер".

Напомним, 26 января Германия объявила, что предоставит Украине тысячи шлемов на фоне угрозы агрессии РФ. По словам министра обороны Кристины Ламбрехт, поставка касок станет четким сигналом о том, что Германия – на стороне Украины в конфликте с РФ.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал "шуткой" решение правительства Германии на фоне угрозы полномасштабного вторжения России отправить Украине 5000 военных защитных касок.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава немецкой фракции СДПГ Рольф Мютцених призвал решить конфликт с Россией дипломатическим путем, а не поставками оружия Украине. Роль Запада он видит лишь в поддержании мира. В то же время немецкие журналисты выступили с противоположным призывом: они считают, что Германия должна поставлять оружие Украине, а промедление в этом вопросе наоборот приближает войну.

К слову, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.