Германия предоставит Украине тысячи касок на фоне угрозы агрессии РФ

Правительство Германии предоставит Украине 5 тысяч военных защитных касок. Такое решение было принято на фоне растущей угрозы военной агрессии Российской Федерации в отношении Украины.

По словам министра обороны Кристины Ламбрехт, поставка касок станет четким сигналом о том, что Германия – на стороне Украины в конфликте с РФ. Об этом сообщает издание Welt.

Кроме того после заседания комитета по обороне в Берлине Ламбрехт подчеркнула, что приветствует возобновление переговоров по решению конфликта между Украиной и Россией.

В то же время Ламбрехт подчеркнула, что в этих переговорах есть красные линии, о которых нельзя договориться. Она акцентировала, что соблюдение международного права не может быть предметом переговоров. Также Ламбрехт добавила, что не может обсуждаться, в том числе, целостность государств и суверенитет НАТО.

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Напомним, 25 января, в Украину прибыл уже третий самолет из Соединенных Штатов Америки с партией летального вооружения. Это очередная поставка оружия в рамках одобренной администрацией президента Джо Байдена помощи Украине на сумму 200 миллионов долларов.

Ранее Министерство обороны Чехии заявило, что готово рассмотреть возможность отправки своих военных в Украину в случае вторжения Российской Федерации. При этом реализация такого сценария возможна, если украинская власть направит соответствующий запрос.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США разрешили Эстонии, Латвии и Литве поставить оружие в Украину для защиты от возможного вторжения со стороны России. Речь идет о ракетных комплексах Javelin и ракетах Stinger. В то же время в Великобритании сообщили, что отправили в Киев 2000 противотанковых ракетных комплексов. Там заявили, что они готовы предоставить Украине еще больше оружия, чтобы попытаться предотвратить любое нападение России.

К слову, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что дальнейшие поставки вооружения в Украину не будут способствовать деэскалации конфликта. По ее словам, урегулирования ситуации нужно добиваться исключительно дипломатическим путем.