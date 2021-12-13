В G7 предупредили Россию о высокой цене в случае вторжения в Украину

Страны "Большой семерки" (G7) предупредили руководство России о том, что ей грозят колоссальные последствия и серьезные потери в случае военного вторжения в Украину. Об этом говорится в заявлении "Группы семи".

Проект заявления приводит Reuters. Как сообщает агентство, 12 декабря во время встречи в Ливерпуле было заявлено о единстве в осуждении наращивания военных ресурсов у границ Украины, в связи с чем делегаты G7 призвали Кремль к деэскалации.

"Дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену", – предупредили они РФ в в проекте заявления.

Кроме того, "Большая семерка" выразила "непоколебимую приверженность" территориальной целостности и суверенитету Украины.

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Москву также призвали "использовать дипломатические каналы" и вести "прозрачную военную деятельность". Кроме того, в "Большой семерке" поддержали "нормандские" усилия Франции и Германии для полного достижения реализации Минских договоренностей.

Как известно, в "Большую семерку" входят Британия, Германия, Франция, Япония, Италия, Канада, США и представитель Евросоюза.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент России Владимир Путин заявил, что многотысячные войска и техника возле границ с Украиной якобы никому не угрожают.

Напомним также, 12 декабря в РФ показали фильм "Россия. Новейшая история", где Путин назвал распад СССР трагедией, а также обвинил Украину в невозвращении иностранных активов Советского Союза.