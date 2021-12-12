Путин заявил, что Украина не выполнила обязательств по возвращению активов бывшего СССР

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и некоторые другие страны бывшего СССР не передали РФ "активы бывшего Советского Союза". Это, по словам Путина, они якобы должны были сделать в обмен на погашение Москвой внешнего долга.

Соответствующее заявление президент РФ сделал в фильме "Россия. Новейшая история", который 12 декабря транслировали на телеканале "Россия 1". В частности, Путин заявил, что в 1993 году РФ обязалась погасить все долги бывшего Советского Союза за все остальные республики.

Он добавил, что якобы за это бывшие советские республики должны были передать Москве свои зарубежные активы.

"Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", – сказал он.

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По словам Путина, в некоторых государствах говорили, что Кремль сам должен решать вопросы с бывшими республиками СССР о том, чтобы претендовать на эти активы.

Российский лидер заявил, что в 2000-х годах РФ в полном объеме рассчиталась с Парижским и Лондонским клубами кредиторов, чтобы впоследствии не выплачивать 14 миллиардов долларов процентов. По словам Путина, когда государство "слезает с кредитной иглы", она "повышает" свой суверенитет и получает возможность займа на более выгодных условиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, среди прочего в фильме "Россия. Новейшая история" Путин также заявил, что считает распад СССР трагедией. По его словам, РФ тогда потеряла 40% территорий, ресурсов и населения.