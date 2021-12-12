У Путина отреагировали на обвинения в стягивании войск к границам Украины: никому не угрожают

Президент России Владимир Путин считает, что российские войска и техника, расположенные на границе с Украиной, якобы никому не угрожают. Об этом он сказал в разговоре с главой США Джо Байденом.

Как заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в воскресенье, 12 декабря, вооружение и военные, о которых беспокоится Запад, "дислоцированы на территории России, передает ТАСС.

"Президент (Путин. – Ред.) четко сказал, обращаясь к президенту США, что вы говорите о наших войсках, которые дислоцированы на территории России, которые никому не угрожают", – сказал представитель страны-агрессора.

Данные о передвижении военной мощи возле украинского государства пресс-секретарь Путина назвал "нагнетанием информационной напряженности". Также Песков отреагировал и на заявления США о введении санкций против России в случае ее новой агрессии в Украине. Он заявил, что США также, как и РФ, будут "испытывать страдания" из-за экономических ограничений.

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Отметим, что ранее Джо Байден заявил, что Кремль будут ждать серьезные последствия в случает вторжения в Украину. По его словам, России придется заплатить за это "ужасную" цену. Речь идет о разрушительных экономических последствиях, отправке военных на восточные границы НАТО и отношении к России в мире, которое существенно изменится.

Напомним, что американская разведка выяснила, что РФ может осуществить вторжение в Украину уже в начале следующего года. Для этого страна-агрессор может задействовать 175 тысяч военных сразу на нескольких фронтах.

В то же время министр обороны Алексей Резников заявил, что если Российская Федерация пойдет на военное вторжение в Украину, это закончится для нее кровавой бойней. Также он подчеркнул, что не верит в победу России, отметив, что в случае агрессии сотни россиян вернутся в гробах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря состоялась онлайн-встреча президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина. Одной из основных тем их разговора стала Украина. Подробнее о том, как она проходила, читайте в нашем материале.