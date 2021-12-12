Путин назвал распад СССР трагедией и заявил, что видел карты 'раздела' России

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что распад СССР – это трагедия. Он убежден, что такие же чувства тогда испытали большинство жителей бывшего Союза.

Такое заявление Путин сделал в фильме "Россия. Новейшая история", который в воскресенье, 12 декабря, показали на телеканале "Россия 1". Кроме того, по его мнению, развал СССР на самом деле был "распадом исторической России под названием Советский Союз".

Он отметил, что РФ из-за распада СССР потеряла 40% территорий, производственных мощностей и населения. Глава государства сказал, что тогда ""25 млн русских людей в одночасье оказались за границей", имея ввиду новые независимые государства.

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"Для них (республик, которые стали независимыми – Ред.) это хорошо, наверное, но для людей, которые не по своей воле оказались за границей, это, безусловно, плохо...Это большая гуманитарная трагедия, без всякого преувеличения", – заявил политик.

Он добавил, что из-за распада СССР многие русские "не могли вернуться домой и воссоединиться с родственниками", остались без работы и жилья.

Путин также рассказал о том, что в 1990-е годы во многих странах Европы якобы были уверены, что и Россия тоже распадется. По его словам, в европейских государствах даже создавали карты, где РФ была разделена на самостоятельные единицы.

Президент России подчеркнул, что он лично видел схемы такого "раздела".

Как сообщал OBOZREVATEL, заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что президент РФ Владимир Путин рассматривает Украину и остальные постсоветские страны как зону своего влияния и, вероятно, хочет возродить СССР.