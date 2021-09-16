В Европарламенте утвердили доклад о пересмотре отношений ЕС и России: в Украине отреагировали

Европейский парламент утвердил доклад литовского депутата, который порекомендовал властям ЕС пересмотреть отношения с Российской Федерацией. В Украине такое решение приветствовали.

В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал это хорошим документом. Информацию он прокомментировал на брифинге, который транслировался на Facebook-странице МИД.

"Хороший документ. Приветствую принятие Европарламентом доклада по политическим отношениям между Евросоюзом и РФ", – уточнил министр.

По его словам, в Украине довольно положительно оценивают такой документ. Он также назвал два главных подхода к отношениям с Россией, согласно которым возвращение к нормальному сотрудничеству невозможно.

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В частности, этого не будет, пока РФ не прекратит свою агрессивную политику и гибридную войну. Как против стран Восточного партнерства, к которому принадлежит Украина, так и в целом против Евросоюза.

Более того, пока территориальность Украины, Молдовы и Грузии не будет восстановлена в пределах международно признанных границ.

Напомним: Совет ЕС продлил санкции в отношении России. В частности, вплоть до 15 марта 2022 года. Речь идет о замораживании активов и запрете на въезд для 175 физических лиц и 44 различных организаций и компаний из РФ, а также "Л/ДНР".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Польши Анджей Дуда призвал к расширению ЕС путем присоединения стран, которые сейчас внедряют реформы по евроинтеграции. По его словам, членами Евросоюза должны стать Украина и Молдова.