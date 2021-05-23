В ЕС собираются рассмотреть новые санкции против России
Вопрос введения новых санкций против Российской Федерации вновь встанет на саммите лидеров стран Европейского Союза. Речь идет в том числе об экономических ограничениях для страны-агрессора.
Участники соберутся для обсуждения уже на следующей неделе. Об этом заявила зампред Европейской комиссии Вера Йоурова в интервью "Чешскому радио".
По ее словам, новые санкции в отношении РФ также должны стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы.
"Законные требования Евросоюза к российской стороне повторяются – прекращение гибридных атак и кибератак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских соглашений", – пояснила она.
Йоурова отметила, что пока разочарована подходом к влиянию на Россию ряда других европейских государств и ожидает от них более резкой реакции. При этом политик утверждает, что ЕС не хочет конфронтации с Россией.
Напомним: 21 мая в США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с газопроводом "Северный поток-2". Под ограничения попали в общей сложности 13 кораблей РФ, участвующих в реализации проекта.
В ответ первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что США не смогли нанести значительный ущерб проекту "СП-2", а "теперь стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Чехия выслала 18 российских дипломатов, которые могут быть офицерами российских ГРУ и СВР, а полиция объявила в розыск Александра Мишина (Александр Петров) и Анатолия Чепигу (Руслан Боширов), подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
Эстония, Латвия и Литва в знак солидарности с чешским правительством выслали из своих стран российских дипломатов. На такой же шаг пошла и Словакия.
В Кремле же потребовали, чтобы Словакия, Латвия, Литва и Эстония выдворили своих дипломатов из территории России.
А вскоре РФ запретила въезд на свою территорию нескольким европейским политикам и чиновникам. В списке значатся восемь человек, один из дипломатов должен был посетить Россию в деле Навального.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время неформального саммита Европейского совета попросил партнеров выслать хотя бы по одному российскому дипломату из-за дела по взрывам на складах в Врбетице в 2014 году.
Недавно правительство Северной Македонии приняло решение о высылке представителя дипломатического посольства РФ из страны.