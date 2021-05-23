В ЕС собираются рассмотреть новые санкции против России

Вопрос введения новых санкций против Российской Федерации вновь встанет на саммите лидеров стран Европейского Союза. Речь идет в том числе об экономических ограничениях для страны-агрессора.

Участники соберутся для обсуждения уже на следующей неделе. Об этом заявила зампред Европейской комиссии Вера Йоурова в интервью "Чешскому радио".

По ее словам, новые санкции в отношении РФ также должны стать ответом на взрывы в чешской Врбетице в октябре 2014 года, к которым причастны российские спецслужбы.

"Законные требования Евросоюза к российской стороне повторяются – прекращение гибридных атак и кибератак, соблюдение прав человека, особенно в отношении Алексея Навального, а также выполнение Минских соглашений", – пояснила она.

Йоурова отметила, что пока разочарована подходом к влиянию на Россию ряда других европейских государств и ожидает от них более резкой реакции. При этом политик утверждает, что ЕС не хочет конфронтации с Россией.

Напомним: 21 мая в США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с газопроводом "Северный поток-2". Под ограничения попали в общей сложности 13 кораблей РФ, участвующих в реализации проекта.

В ответ первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что США не смогли нанести значительный ущерб проекту "СП-2", а "теперь стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции".

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