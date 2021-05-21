США ввели санкции против РФ из-за "Северного потока-2"
В США в пятницу, 21 мая, ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком-2". Под ограничения попали в общей сложности 13 кораблей РФ, участвующих в реализации проекта.
В санкционном списке также три компании: "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Об этом сказано в сообщении Минфина США, опубликованном на официальном сайте.
Корабли, против которых решили применить ограничения:
"Академик Черский";
"Артемис оффшор";
"Бахтемир";
"Балтийский исследователь";
"Финвал";
"Капитан Беклемишев";
"Мурман";
"Нарвал";
"Сивуч";
"Спасатель Карев";
"Умка";
"Владислав Стрижов";
"Юрий Топчев".
При этом "Морскую спасательную службу", деятельность которой не связана со строительством российского газопровода, ведомство вывело из-под санкций.
Напомним, в США 14 сенаторов-республиканцев 20 мая представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Он был представлен после того, как администрация президента Джо Байдена объявила об отмене мер в начале этой недели.
Как писал OBOZREVATEL:
США решили отменить санкции против оператора "Северного потока-2" якобы для того, чтобы не портить отношения с Германией. При этом заявление произошло после встречи американских и российских дипломатов.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США может не остановить строительство "Северного потока-2". Она напомнила, что когда Байден стал президентом, 95% трубопровода уже было построено.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель поприветствовала решение Байдена отменить некоторые санкции против "Северного потока-2". Однако она оставила открытым вопрос о том, что Германия предложит администрации американского президента взамен.