США ввели санкции против РФ из-за "Северного потока-2"

В США в пятницу, 21 мая, ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком-2". Под ограничения попали в общей сложности 13 кораблей РФ, участвующих в реализации проекта.

В санкционном списке также три компании: "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Об этом сказано в сообщении Минфина США, опубликованном на официальном сайте.

Корабли, против которых решили применить ограничения:

"Академик Черский"; "Артемис оффшор"; "Бахтемир"; "Балтийский исследователь"; "Финвал"; "Капитан Беклемишев"; "Мурман"; "Нарвал"; "Сивуч"; "Спасатель Карев"; "Умка"; "Владислав Стрижов"; "Юрий Топчев".

При этом "Морскую спасательную службу", деятельность которой не связана со строительством российского газопровода, ведомство вывело из-под санкций.

Напомним, в США 14 сенаторов-республиканцев 20 мая представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Он был представлен после того, как администрация президента Джо Байдена объявила об отмене мер в начале этой недели.

Как писал OBOZREVATEL: