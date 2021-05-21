США ввели санкции против РФ из-за "Северного потока-2"

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Рынки и компании
1 минута
4,9 т.
'Северный поток-2'

В США в пятницу, 21 мая, ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком-2". Под ограничения попали в общей сложности 13 кораблей РФ, участвующих в реализации проекта.

В санкционном списке также три компании: "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд. Об этом сказано в сообщении Минфина США, опубликованном на официальном сайте.

Корабли, против которых решили применить ограничения:

  1. "Академик Черский";

  2. "Артемис оффшор";

  3. "Бахтемир";

  4. "Балтийский исследователь";

  5. "Финвал";

  6. "Капитан Беклемишев";

  7. "Мурман";

  8. "Нарвал";

  9. "Сивуч";

  10. "Спасатель Карев";

  11. "Умка";

  12. "Владислав Стрижов";

  13. "Юрий Топчев".

При этом "Морскую спасательную службу", деятельность которой не связана со строительством российского газопровода, ведомство вывело из-под санкций.

Напомним, в США 14 сенаторов-республиканцев 20 мая представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Он был представлен после того, как администрация президента Джо Байдена объявила об отмене мер в начале этой недели.

Как писал OBOZREVATEL:

  • США решили отменить санкции против оператора "Северного потока-2" якобы для того, чтобы не портить отношения с Германией. При этом заявление произошло после встречи американских и российских дипломатов.

  • Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что правительство США может не остановить строительство "Северного потока-2". Она напомнила, что когда Байден стал президентом, 95% трубопровода уже было построено.

  • Канцлер ФРГ Ангела Меркель поприветствовала решение Байдена отменить некоторые санкции против "Северного потока-2". Однако она оставила открытым вопрос о том, что Германия предложит администрации американского президента взамен.

СШАСеверный поток-2Санкции против РоссиигазопроводНовости Россиисанкции