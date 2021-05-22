В России раскрыли смысл новых санкций против "Северного потока-2": заявление Совфеда

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что США не смогли нанести значительный ущерб проекту "Северный поток-2". При этом теперь они стремятся сохранить лицо, вводя против РФ очередные санкции.

Об этом сообщает "РИА Новости". "Американцам надо как-то сохранить лицо, раз уже не смогли ударить по-крупному. Они понимают, что эти санкции не смертельны для нас. Вот они укусили, именно как отступить красиво, не более того", – сказал политик.

Отметим, что 21 мая США ввели санкции против российских компаний и судов, связанных с "Северным потоком-2". Под ограничения попали в общей сложности 13 кораблей РФ, участвующих в реализации проекта.

В санкционном списке также три компании: "Морская спасательная служба", "Мортранссервис", Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

Напомним, вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что немецкое правительство ведет переговоры с США о завершении строительства газопровода "Северный поток-2". При чем во время них речь также будет идти и о транзите российского газа по украинской ГТС.

Как ранее писал OBOZREVATEL: