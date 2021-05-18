Еще одна страна Европы выслала российского посла

Правительство Северной Македонии приняло решение о высылке представителя дипломатического посольства России из страны. В соответствии со статьей Венской конвенции дипломат Сергей Баздникин объявлен персоной нон грата.

Об этом сообщило агентство МКД, отметив, что Министерство внутренних дел объявило об этом послу еще 14 мая. Причину такого решения МИД Северной Македонии предварительно предпочел не озвучивать.

"В соответствии с 9-й статьей Венской конвенции о дипломатических отношениях решено объявить дипломата в посольстве Российской Федерации персоной нон грата в Республике Северная Македония. У него есть семь дней, чтобы покинуть территорию страны", – указано в сообщении.

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