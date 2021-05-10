В ЕС согласились не обострять отношения с Россией, – Боррель

Верховный представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что в ЕС не хотят усиливать напряженность в отношениях с Россией и пока не будут ужесточать санкции против нее.

Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк. Ранее он уже отмечал, что иностранных дел стран Евросоюза на встрече 10 мая не будут принимать никаких решений относительно нового санационного пакета по РФ.

"Боррель говорит, что все соглашаются не усугублять напряженность в отношениях с Россией и сейчас не стоит вопрос о высылке новых дипломатов", – отметил журналист.

Согласно официальной повестки дня, главы МИД стран ЕС встретились в Брюсселе, чтобы обсудить трансатлантические отношения и Западные Балканы. В перечне вопросов также были "отношения с Россией". В частности, в ситуации вокруг выдворения дипломатов, после расследования о причастности российских спецслужб к взрывам на складах боеприпасов в чешском Врбетице.

"Мы подтвердили нашу сильную поддержку Чехии и Болгарии, но все страны согласны с тем, что не нужно продолжать эскалацию напряженности с Россией. У лидеров ЕС будет возможность обсудить отношения с ней на саммите в Брюсселе. Давайте дождемся, что скажут лидеры 25 мая", – заявил Боррель на встрече, прямую трансляцию которой вел Ruptly.

Напомним: премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время неформального саммита Европейского совета попросил партнеров выслать хотя бы по одному российскому дипломату из-за дела по взрывам на складах в Врбетице в 2014 году.

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