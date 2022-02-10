В Берлине пройдут переговоры советников "нормандской четверки": какие вопросы затронут

В четверг, 10 февраля, в Берлине состоится очередной раунд переговоров на уровне политических советников "нормандской четверки". Во время встречи стороны планируют найти общее видение по урегулированию ситуации на Донбассе.

Украинскую сторону, как и на предыдущих переговорах, будет представлять глава Офисе президента Андрей Ермак. OBOZREVATEL следит за встречей политсоветников "нормандской четверки" в этот день онлайн.

Отметим, что предыдущая встреча прошла в Париже 26 января, после которой и был анонсирован очередной раунд переговоров в Берлине. Российскую Федерацию на встрече будет представлять замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – cоветник канцлера ФРГ по внешней политике Йенс Плётнер, а Францию – дипломатический советник президента Эммануэль Бонн.

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Для Украины приоритетами на предстоящей встрече называют вопросы безопасности и выполнение Минских соглашений. Также накануне встречи глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что в Берлине важно поработать над разблокированием работы ТКГ по Донбассу.

Напомним, на переговорах политических советников "нормандской четверки" в Париже подписали коммюнике о режиме прекращения огня. По итогам переговоров глава ОП Андрей Ермак заявил, что стороны имеют разногласия по выполнению и трактовке Минских договоренностей, но "есть большое желание работать над их решением".

К слову, после парижской встречи некоторые СМИ заявили, что Ермак якобы обязался рассмотреть требования боевиков ОРДЛО. В то же время в ОП эту информацию опровергли и обвинили СМИ в пророссийских нарративах.

Ранее бывший член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что Украине необходимо изменить дискурс переговоров в "нормандском формате". По его словам, если думать о том, как выполнять или не выполнять Минские соглашения, это заведет в тупик.

Как сообщал OBOZREVATEL, США намерены выступить активным участником мирного процесса по оккупированному Россией Донбассу. Это может происходить параллельно с "нормандским форматом".