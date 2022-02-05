СМИ заявили, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть требования боевиков ОРДЛО: в ОП все отрицают

Издание "Зеркало недели" заявило, что глава Офиса президента Андрей Ермак, который представлял Украину на встрече политических советников "нормандской четверки", якобы обязался рассмотреть требования боевиков ОРДЛО. В то же время в ОП эту информацию уже опровергли и обвинили СМИ в пророссийских нарративах.

В частности, речь якобы шла о "видениях и концептуальных подходах" террористических образований "ЛНР" и "ДНР" к параметрам будущего особого статуса. Об этом пишет ZN.UA.

Согласно документу, который имеется в распоряжении редакции, на встрече 26 января в Париже Украина якобы взяла обязательство представить свою реакцию на все предложения по всеобъемлющему мирному урегулированию конфликта на Донбассе, которые выдвинули "представители" ОРДЛО.

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Кроме того, в документе якобы содержится пункт о том, что до очередного заседания ТКГ, которое запланировано на 2 марта, на основании представленных Украиной и ОРДЛО позиций необходимо "определить вопросы, по которым у сторон есть разногласия, и составить перечень наиболее значимых разногласий для рассмотрения на заседании ТКГ".

Также "представители" ОРДЛО заявляют, что "в целях дальнейшего восстановления доверия между Украиной и ОРДЛО в сфере безопасности Украина обеспечит немедленное принятие всех необходимых мер по освобождению и возвращению на территорию ОРЛО задержанного Украиной представителя ОРЛО в СЦКК А.Косяка". В то же время в документе якобы идет речь о снятии экономической блокады и восстановлении социально-экономических связей с ОРДЛО.

Примечательно, что по информации УНИАН в Офисе президента эту информацию опровергли. В ОП заявили, что Украина не брала никаких юридически значимых обязательств перед представителями оккупационных структур.

Ранее сообщалось, что 26 января в Париже, столице Франции, состоялись переговоры советников президентов стран "нормандской четверки " – России, Украины, Франции и Германии – по урегулированию конфликта на Донбассе. Стороны подписали коммюнике о режиме прекращения огня.

Напомним, бывший член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Роман Бессмертный заявил, что Украине необходимо изменить дискурс переговоров в "нормандском формате". По его словам, если думать о том, как выполнять или не выполнять Минские соглашения, это заведет в тупик.

Как сообщал OBOZREVATEL, США намерены выступить активным участником мирного процесса по оккупированному Россией Донбассу. Это может происходить параллельно с "нормандским форматом".